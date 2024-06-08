Россия создала целую схему хищения украинского зерна и за время полномасштабного вторжения она работает на постоянной основе.

Одним из экспортеров агропродукции является человек, близкий к Путину

С временно оккупированного левобережья Херсона российские компании вывезли минимум 30 тысяч тонн аграрной продукции и заработали более шести миллионов евро.

Зерно и другие сельхозтовары из Херсонской области россияне при содействии коллаборантов отправили в Азербайджан, Сирию, Турцию и Иран, — информируют в ЦНС. Поделиться

Указывается, что один из этих "экспортеров" близок к Путину.

По информации Центра национального сопротивления, только с начала этого года на временно оккупированной Донбассе из Мариуполя морем было отправлено 50,7 тысяч тонн украинского зерна.

Россия милитаризует украинских подростков с ВТО

В России еще летом 2023 г. начали активно открывать так называемые военно-спортивные центры "Воин", в которых готовят подростков при достижении совершеннолетия к дальнейшему участию в боевых действиях.

Отбор на такие учения местные коллаборанты осуществляют самостоятельно. В первую очередь обращают внимание на физическое развитие ребенка и тогда активно приступают к психологической обработке "будущего вояка".

Известно, что филиалы таких военных лагерей оккупанты открыли и на временно оккупированных территориях Украины.

Например, открытием такого центра в Луганской области занимался лично директор организации "воин" Александр Зайцев.

Там также отметили, что список преступлений России только увеличивается. Теперь кроме привлечения детей к производству оружия, оккупанты еще и будут готовить малолетних к вероятному выполнению боевых задач.