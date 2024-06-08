Россия создала целую схему хищения украинского зерна и за время полномасштабного вторжения она работает на постоянной основе.
Главные тезисы
- Милитаризация украинских подростков происходит через военно-спортивные центры, где их готовят к участию в боевых действиях, в том числе на оккупированных территориях.
- Российские компании вывезли минимум 30 тысяч тонн аграрной продукции из Херсона, заработав более шести миллионов евро, при этом один из экспортеров является близким к Путину.
- Локальные коллаборанты отбирают подростков для участия в военных учениях, акцентируя внимание на физическом и психологическом развитии будущих военных.
- Российская политика по хищению агропродукции и милитаризации детей подтверждает агрессивную направленность в отношениях с Украиной и угрозу для мирного сосуществования.
Одним из экспортеров агропродукции является человек, близкий к Путину
С временно оккупированного левобережья Херсона российские компании вывезли минимум 30 тысяч тонн аграрной продукции и заработали более шести миллионов евро.
Указывается, что один из этих "экспортеров" близок к Путину.
По информации Центра национального сопротивления, только с начала этого года на временно оккупированной Донбассе из Мариуполя морем было отправлено 50,7 тысяч тонн украинского зерна.
Россия милитаризует украинских подростков с ВТО
В России еще летом 2023 г. начали активно открывать так называемые военно-спортивные центры "Воин", в которых готовят подростков при достижении совершеннолетия к дальнейшему участию в боевых действиях.
Отбор на такие учения местные коллаборанты осуществляют самостоятельно. В первую очередь обращают внимание на физическое развитие ребенка и тогда активно приступают к психологической обработке "будущего вояка".
Известно, что филиалы таких военных лагерей оккупанты открыли и на временно оккупированных территориях Украины.
Например, открытием такого центра в Луганской области занимался лично директор организации "воин" Александр Зайцев.
Там также отметили, что список преступлений России только увеличивается. Теперь кроме привлечения детей к производству оружия, оккупанты еще и будут готовить малолетних к вероятному выполнению боевых задач.
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