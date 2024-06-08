Росія створила цілу схему розкрадання українського збіжжя і вона, за час повномасштабного вторгнення, працює на постійній основі.
Головні тези:
- Зерно та інші сільськогосподарські товари з Херсонщини були відправлені до Азербайджану, Сирії, Туреччини та Ірану за участі колаборантів.
- Ситуація з розкраданням української агропродукції та мілітаризацією дітей підтверджує агресивний характер російської політики в стосунках з Україною.
- Українські підлітки з ТОТ мілітаризуються у Росії через військово-спортивні центри, де готуються до участі у бойових діях.
- Філії військових таборів для дітей відкрили в окупованих територіях України, залучаючи неповнолітніх до виробництва зброї та навчання бойовим навичкам.
Одним із експортерів агропродукції є людина близька до Путіна
З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини російські компанії вивезли мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції та заробили понад шість мільйонів євро.
Вказується, що один із цих "експортерів" є близькою людиною до Путіна.
За інформацією Центру національного спротиву тільки з початку цього року на тимчасово окупованій Донеччині з Маріуполя морем було відправлено 50,7 тисяч тонн українського збіжжя.
Росія мілітаризує українських підлітків з ТОТ
У Росії ще влітку 2023 року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри "Воїн", у яких готують підлітків при досягненні повноліття до подальшої участі у бойових діях.
Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини й тоді активно беруться до психологічно обробки "майбутнього вояки".
Відомо що філії таких військових таборів окупанти відкрили й на тимчасово окупованих територіях України.
До прикладу, відкриттям такого центру в Луганській області займався особисто директор організації "воїн" Олександр Зайцев.
Там також зазначили, що перелік злочинів Росії тільки збільшується. Тепер окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до ймовірного виконання бойових завдань.
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