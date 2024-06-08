Росія вивезла мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції з ТОТ Херсонщини
Категорія
Економіка
Дата публікації

Росія вивезла мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції з ТОТ Херсонщини

Агропродукція
Read in English
Джерело:  ЦНС

Росія створила цілу схему розкрадання українського збіжжя і вона, за час повномасштабного вторгнення, працює на постійній основі.

Головні тези:

  • Зерно та інші сільськогосподарські товари з Херсонщини були відправлені до Азербайджану, Сирії, Туреччини та Ірану за участі колаборантів.
  • Ситуація з розкраданням української агропродукції та мілітаризацією дітей підтверджує агресивний характер російської політики в стосунках з Україною.
  • Українські підлітки з ТОТ мілітаризуються у Росії через військово-спортивні центри, де готуються до участі у бойових діях.
  • Філії військових таборів для дітей відкрили в окупованих територіях України, залучаючи неповнолітніх до виробництва зброї та навчання бойовим навичкам.

Одним із експортерів агропродукції є людина близька до Путіна

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини російські компанії вивезли мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції та заробили понад шість мільйонів євро.

Зерно та інші сільгосптовари з Херсонської області росіяни за сприяння колаборантів відправили до Азербайджану, Сирії, Туреччини та Ірану, — інформують у ЦНС. 

Вказується, що один із цих "експортерів" є близькою людиною до Путіна.

За інформацією Центру національного спротиву тільки з початку цього року на тимчасово окупованій Донеччині з Маріуполя морем було відправлено 50,7 тисяч тонн українського збіжжя.

Росія мілітаризує українських підлітків з ТОТ

У Росії ще влітку 2023 року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри "Воїн", у яких готують підлітків при досягненні повноліття до подальшої участі у бойових діях.

Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини й тоді активно беруться до психологічно обробки "майбутнього вояки".

Відомо що філії таких військових таборів окупанти відкрили й на тимчасово окупованих територіях України.

До прикладу, відкриттям такого центру в Луганській області займався особисто директор організації "воїн" Олександр Зайцев.

Там також зазначили, що перелік злочинів Росії тільки збільшується. Тепер окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до ймовірного виконання бойових завдань.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула 13 дітей з ТОТ та РФ
Дмитро Лубінець
Діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Промивка мізків" та мілітаризація. Росія ввела експрес-курс для українських дітей з ТОТ
Діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти змушують бюджетників на ТОТ Херсонщини здавати кров для армії РФ
Здача крові

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?