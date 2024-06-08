Росія створила цілу схему розкрадання українського збіжжя і вона, за час повномасштабного вторгнення, працює на постійній основі.

Одним із експортерів агропродукції є людина близька до Путіна

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини російські компанії вивезли мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції та заробили понад шість мільйонів євро.

Зерно та інші сільгосптовари з Херсонської області росіяни за сприяння колаборантів відправили до Азербайджану, Сирії, Туреччини та Ірану, — інформують у ЦНС. Поширити

Вказується, що один із цих "експортерів" є близькою людиною до Путіна.

За інформацією Центру національного спротиву тільки з початку цього року на тимчасово окупованій Донеччині з Маріуполя морем було відправлено 50,7 тисяч тонн українського збіжжя.

Росія мілітаризує українських підлітків з ТОТ

У Росії ще влітку 2023 року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри "Воїн", у яких готують підлітків при досягненні повноліття до подальшої участі у бойових діях.

Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини й тоді активно беруться до психологічно обробки "майбутнього вояки".

Відомо що філії таких військових таборів окупанти відкрили й на тимчасово окупованих територіях України.

До прикладу, відкриттям такого центру в Луганській області займався особисто директор організації "воїн" Олександр Зайцев.

Там також зазначили, що перелік злочинів Росії тільки збільшується. Тепер окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до ймовірного виконання бойових завдань.