Оккупанты напечатают для украинских школьников по этому пособие по истории "Новороссии"
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты напечатают для украинских школьников по этому пособие по истории "Новороссии"

Новороссия
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Источник:  ЦНС

Оккупанты готовят пособие для школ по «истории новороссии», в котором будут доказывать существование какой-то отдельной русской цивилизации.

Главные тезисы

  • Оккупанты пытаются переписать историю и создать параллельную реальность для промывания мозгов населению ТОТ.
  • Россияне интересуются преподаванием пропагандистских материалов о существовании Украины и российской государственности.
  • Украинские школьники вынуждены участвовать в патриотических флешмобах и конкурсах, посвященных России, на временно оккупированных территориях.
  • Ситуация с принудительным преподаванием и участием в пропагандистских мероприятиях является доказательством вмешательства окупантов в воспитательный процесс в Украине.

В новых "книгах" РФ снова переписывает историю и отрицает существование Украины

Россияне продолжают переписывать историю и создавать параллельную реальность, чтобы промывать мозги населению временно оккупированных территорий.

В России планируют выпустить пособие по «истории новороссии: с давних времен до наших дней.

В нем враг будет доказывать существование какой-то отдельной русской цивилизации и ее права на захваченные земли.

Отмечается, что, в традициях россиян, существование других народов будет отвергаться.

В то же время, российские учителя по ВТО проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам фейковых вузов и ученикам старших классов «основы российской государственности» — пропагандистские лекции с антизападной риторикой, в которых отрицается существование Украины.

Центр национального сопротивления призвал сообщать о таких педагогах, которые занимаются промыванием мозгов украинских детей.

Отметим, что авторы учебников станут военными преступниками и понесут ответственность — подчеркивается в сообщении.

Пропагандисты РФ придумали для украинских школьников ВОТ "патриотический" флешмоб

Оккупанты придумали новый пропагандистский флешмоб на временно захваченных территориях Украины, к которому принудительно привлекают местных школьников.

Так, дети должны петь песни о России в рамках нацистского конкурса песни о родной стране.

К участию принудительно привлекают детей из ТОТ, ведь именно их песни станут основным лейтмотивом пропаганды о русских территориях.

Каждый регион получил план по участию детей, который теперь должен выполнить. Ответственными являются департаменты образования при оккупационных администрациях, которые спускают план участия в школы.

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