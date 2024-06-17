Оккупанты напечатают для украинских школьников по этому пособие по истории "Новороссии"

Оккупанты готовят пособие для школ по «истории новороссии», в котором будут доказывать существование какой-то отдельной русской цивилизации.
Главные тезисы
- Оккупанты пытаются переписать историю и создать параллельную реальность для промывания мозгов населению ТОТ.
- Россияне интересуются преподаванием пропагандистских материалов о существовании Украины и российской государственности.
- Украинские школьники вынуждены участвовать в патриотических флешмобах и конкурсах, посвященных России, на временно оккупированных территориях.
- Ситуация с принудительным преподаванием и участием в пропагандистских мероприятиях является доказательством вмешательства окупантов в воспитательный процесс в Украине.
В новых "книгах" РФ снова переписывает историю и отрицает существование Украины
Россияне продолжают переписывать историю и создавать параллельную реальность, чтобы промывать мозги населению временно оккупированных территорий.
В России планируют выпустить пособие по «истории новороссии: с давних времен до наших дней.
В нем враг будет доказывать существование какой-то отдельной русской цивилизации и ее права на захваченные земли.
Отмечается, что, в традициях россиян, существование других народов будет отвергаться.
В то же время, российские учителя по ВТО проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам фейковых вузов и ученикам старших классов «основы российской государственности» — пропагандистские лекции с антизападной риторикой, в которых отрицается существование Украины.
Центр национального сопротивления призвал сообщать о таких педагогах, которые занимаются промыванием мозгов украинских детей.
Пропагандисты РФ придумали для украинских школьников ВОТ "патриотический" флешмоб
Оккупанты придумали новый пропагандистский флешмоб на временно захваченных территориях Украины, к которому принудительно привлекают местных школьников.
Так, дети должны петь песни о России в рамках нацистского конкурса песни о родной стране.
К участию принудительно привлекают детей из ТОТ, ведь именно их песни станут основным лейтмотивом пропаганды о русских территориях.
Каждый регион получил план по участию детей, который теперь должен выполнить. Ответственными являются департаменты образования при оккупационных администрациях, которые спускают план участия в школы.
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