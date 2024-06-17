Оккупанты напечатают для украинских школьников по этому пособие по истории "Новороссии"

Оккупанты готовят пособие для школ по «истории новороссии», в котором будут доказывать существование какой-то отдельной русской цивилизации.

В новых "книгах" РФ снова переписывает историю и отрицает существование Украины

Россияне продолжают переписывать историю и создавать параллельную реальность, чтобы промывать мозги населению временно оккупированных территорий.

В России планируют выпустить пособие по «истории новороссии: с давних времен до наших дней.

В нем враг будет доказывать существование какой-то отдельной русской цивилизации и ее права на захваченные земли.

Отмечается, что, в традициях россиян, существование других народов будет отвергаться.

В то же время, российские учителя по ВТО проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам фейковых вузов и ученикам старших классов «основы российской государственности» — пропагандистские лекции с антизападной риторикой, в которых отрицается существование Украины.

Центр национального сопротивления призвал сообщать о таких педагогах, которые занимаются промыванием мозгов украинских детей.

Отметим, что авторы учебников станут военными преступниками и понесут ответственность — подчеркивается в сообщении. Поделиться

Пропагандисты РФ придумали для украинских школьников ВОТ "патриотический" флешмоб

Оккупанты придумали новый пропагандистский флешмоб на временно захваченных территориях Украины, к которому принудительно привлекают местных школьников.

Так, дети должны петь песни о России в рамках нацистского конкурса песни о родной стране.

К участию принудительно привлекают детей из ТОТ, ведь именно их песни станут основным лейтмотивом пропаганды о русских территориях.