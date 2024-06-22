Російські пропагандисти на ТОТ змушують школярів дивитися фільми про "Велику Вітчизняну війну"

Росіяни на тимчасово окупованих територіях примушують дітей та бюджетників до перегляду фільмів про "Велику Вітчизняну війну".

Окупанти на ТОТ змушують дітей дивитися пропагандистські фільми

Дітей, які зараз мали б відпочивати на літніх канікулах, місцеві колаборанти зігнали у сільські клуби для перегляду фільмів про “Велику Вітчизняну”. Поширити

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У Центрі зазначають, що, окрім дітей, до перегляду примушують і працівників бюджетних установ. Серед фільмів, зокрема, “Одинадцять мовчазних чоловіків”, “Битва за Москву”, а також “Битва за Севастополь”, “Т-34” і “Ати-бати, йшли солдати”.

Відповідна акція пропагандистів присвячена так званому Дню пам’яті початку Великої Вітчизняної війни, який святкують сьогодні в Росії.

У так званому “виші“ Луганська вже створили авіапарк безпілотників

Так званий вищий навчальний заклад, що розміщується в окупованій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля, у новому навчальному році розпочне підготовку техніків та операторів безпілотних авіаційних систем.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що на кафедрі "вишу" вже створено авіапарк безпілотників та встановлено симуляційні комплекси польотної підготовки.

Крім того, інші студенти вже вивчають дисципліну "Основи застосування безпілотних літальних систем", а також відвідують факультатив "Безпілотні літальні апарати".

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.