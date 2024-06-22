Російські пропагандисти на ТОТ змушують школярів дивитися фільми про "Велику Вітчизняну війну"

Росіяни на тимчасово окупованих територіях примушують дітей та бюджетників до перегляду фільмів про "Велику Вітчизняну війну".
Головні тези:
- Російські пропагандисти на ТОТ примушують дітей та працівників бюджетних установ дивитися фільми про "Велику Вітчизняну війну".
- На тимчасово окупованих територіях школярів змушують відвідувати клуби для перегляду пропагандистських стрічок про війну.
- Росіяни використовують примусовий метод нав'язування ідеології через фільми про "Велику Вітчизняну війну" дітям та молоді.
- Український документальний фільм "Понівечене дитинство" розкриває правду про викрадення російською стороною українських дітей з окупованих територій.
- Фільм "Понівечене дитинство" висвітлює трагічні історії дітей та їхніх родин, що постраждали від воєнних дій Росії проти України.
Окупанти на ТОТ змушують дітей дивитися пропагандистські фільми
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У Центрі зазначають, що, окрім дітей, до перегляду примушують і працівників бюджетних установ. Серед фільмів, зокрема, “Одинадцять мовчазних чоловіків”, “Битва за Москву”, а також “Битва за Севастополь”, “Т-34” і “Ати-бати, йшли солдати”.
Відповідна акція пропагандистів присвячена так званому Дню пам’яті початку Великої Вітчизняної війни, який святкують сьогодні в Росії.
У так званому “виші“ Луганська вже створили авіапарк безпілотників
Так званий вищий навчальний заклад, що розміщується в окупованій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля, у новому навчальному році розпочне підготовку техніків та операторів безпілотних авіаційних систем.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що на кафедрі "вишу" вже створено авіапарк безпілотників та встановлено симуляційні комплекси польотної підготовки.
Крім того, інші студенти вже вивчають дисципліну "Основи застосування безпілотних літальних систем", а також відвідують факультатив "Безпілотні літальні апарати".
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
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