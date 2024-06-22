Российские пропагандисты на ВОТ заставляют школьников смотреть фильмы о "Великой Отечественной войне"

Россияне на временно оккупированных территориях принуждают детей и бюджетников к просмотру фильмов о так называемой "Великой Отечественной войне".

Оккупанты на ВОТ заставляют детей смотреть пропагандистские фильмы

Детей, которые сейчас должны отдыхать на летних каникулах, местные коллаборанты согнали в сельские клубы для просмотра фильмов о "Великой Отечественной". Поделиться

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В Центре отмечают, что кроме детей к пересмотру принуждают и работников бюджетных учреждений. Среди фильмов, в частности, "Одиннадцать молчаливых мужчин", "Битва за Москву", а также "Битва за Севастополь", "Т-34" и "Аты-баты, шли солдаты".

Ответная акция пропагандистов посвящена так называемому Дню памяти начала Великой Отечественной войны, который празднуют сегодня в России.

В так называемом "вузе" Луганска уже создали авиапарк беспилотников

Так называемое высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году приступит к подготовке техников и операторов беспилотных авиационных систем.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что на кафедре "вуза" уже создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки.

Кроме того, другие студенты уже изучают дисциплину "Основы применения беспилотных летательных систем", а также посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.