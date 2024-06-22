Российские пропагандисты на ВОТ заставляют школьников смотреть фильмы о "Великой Отечественной войне"
Категория
Украина
Дата публикации

Российские пропагандисты на ВОТ заставляют школьников смотреть фильмы о "Великой Отечественной войне"

Фильм
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Источник:  Спротив

Россияне на временно оккупированных территориях принуждают детей и бюджетников к просмотру фильмов о так называемой "Великой Отечественной войне".

Главные тезисы

  • Принудительный просмотр фильмов о “Великой Отечественной войне” на временно оккупированных территориях.
  • Российские пропагандисты используют идеологические методы воздействия на детей и молодежь через кино.
  • Документальный фильм “Истерзанное детство” раскрывает правду о похищении украинских детей Россией.
  • Организация просмотра пропагандистских фильмов в школах и клубах на Донбассе.
  • Россия заставляет детей и работников бюджетных учреждений смотреть ленты о войне на “Дне памяти начала Великой Отечественной войны”.

Оккупанты на ВОТ заставляют детей смотреть пропагандистские фильмы

Детей, которые сейчас должны отдыхать на летних каникулах, местные коллаборанты согнали в сельские клубы для просмотра фильмов о "Великой Отечественной".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В Центре отмечают, что кроме детей к пересмотру принуждают и работников бюджетных учреждений. Среди фильмов, в частности, "Одиннадцать молчаливых мужчин", "Битва за Москву", а также "Битва за Севастополь", "Т-34" и "Аты-баты, шли солдаты".

Ответная акция пропагандистов посвящена так называемому Дню памяти начала Великой Отечественной войны, который празднуют сегодня в России.

В так называемом "вузе" Луганска уже создали авиапарк беспилотников

Так называемое высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году приступит к подготовке техников и операторов беспилотных авиационных систем.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что на кафедре "вуза" уже создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки.

Кроме того, другие студенты уже изучают дисциплину "Основы применения беспилотных летательных систем", а также посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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