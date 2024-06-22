Российские пропагандисты на ВОТ заставляют школьников смотреть фильмы о "Великой Отечественной войне"

Россияне на временно оккупированных территориях принуждают детей и бюджетников к просмотру фильмов о так называемой "Великой Отечественной войне".
Главные тезисы
- Принудительный просмотр фильмов о “Великой Отечественной войне” на временно оккупированных территориях.
- Российские пропагандисты используют идеологические методы воздействия на детей и молодежь через кино.
- Документальный фильм “Истерзанное детство” раскрывает правду о похищении украинских детей Россией.
- Организация просмотра пропагандистских фильмов в школах и клубах на Донбассе.
- Россия заставляет детей и работников бюджетных учреждений смотреть ленты о войне на “Дне памяти начала Великой Отечественной войны”.
Оккупанты на ВОТ заставляют детей смотреть пропагандистские фильмы
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В Центре отмечают, что кроме детей к пересмотру принуждают и работников бюджетных учреждений. Среди фильмов, в частности, "Одиннадцать молчаливых мужчин", "Битва за Москву", а также "Битва за Севастополь", "Т-34" и "Аты-баты, шли солдаты".
Ответная акция пропагандистов посвящена так называемому Дню памяти начала Великой Отечественной войны, который празднуют сегодня в России.
В так называемом "вузе" Луганска уже создали авиапарк беспилотников
Так называемое высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году приступит к подготовке техников и операторов беспилотных авиационных систем.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Отмечается, что на кафедре "вуза" уже создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки.
Кроме того, другие студенты уже изучают дисциплину "Основы применения беспилотных летательных систем", а также посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
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