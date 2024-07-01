Россияне жалуются на атаку БПЛА на Курскую область — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Россияне жалуются на атаку БПЛА на Курскую область — видео

Россияне жалуются на атаку БПЛА на Курскую область
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Источник:  online.ua

В Курской области (Российская Федерация) в ночь на 1 июля раздавались взрывы и продолжалась работа сил и средств противовоздушной обороны в нескольких районах из-за якобы атаки дронов.

Главные тезисы

  • Россияне жалуются на атаку беспилотников в Курской области и обвиняют Украину в провокации.
  • В результате инцидента зафиксированы повреждения кислородной установки и другие материальные убытки.
  • Губернатор Курской области сообщил о ликвидации 7 беспилотников самолетного типа, устроивших подрыв в разных районах области.
  • Публично разглашена информация о сбитии более 20 дронов в регионе и их возможная цель в направлении Липецка или Воронежа.

В Курской области жалуются на атаку беспилотников

По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, было ликвидировано 7 беспилотников самолетного типа в регионе.

Так, в сообщении губернатора указывается, что дроны сбивали в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах области.

В воздушной атаке российская сторона традиционно обвиняет Украину.

О возможных последствиях "налета" БПЛА в регионе чиновник ничего не пишет.

В то же время, ранее в курских Telegram-каналах публиковали кадры, на которых якобы фиксировались пролеты дронов, сообщали о громких взрывах. Примечательно также, что в сети рассказывали, что в регионе было замечено более 20 дронов.

Также в пабликах писали, что БПЛА пролетели через Курск и вроде бы направлялись дальше, предположительно в Липецок или Воронеж, или к другим своим целям.

В России заявили об атаке дронов на Новолипецкий металлургический комбинат

По данным пропагандистских СМИ, беспилотники устроили массированную атаку на Новолипецкий металлургический комбинат в России.

Так называемая "атака" на завод началась в два часа ночи и продолжалась более часа. В общей сложности за это время на территории комбината упали и взорвались 7 БПЛА, сообщили пропагандистские СМИ.

По предварительным данным, один из упавших беспилотников повредил установку разделения кислорода.

Еще четыре дрона пытались атаковать здание кислородной станции. Один из беспилотников тоже повредил гараж. Гараж загорелся, но возгорание быстро потушили. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также фрагмент сбитого беспилотника повредил крышу дома и сарая на улице Ильича, 17. Никто не пострадал.

На "непростую беспокойную ночь" пожаловался и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет, — сообщил Игорь Артамонов.

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