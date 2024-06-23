По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, страна-агрессорка Россия не ощутит последствий развязанной войны против Украины, пока боевые действия преимущественно идут на украинской территории.
Главные тезисы
- Перенесение войны на территорию России может вынудить страну-агрессора почувствовать реальные последствия военного конфликта.
- Использование инновационных технологий на поле боя поможет избежать традиционных тактик и нанести удары вглубь России.
- Утрата Крыма не приведет к использованию Россией ядерного оружия из-за политических рисков для Путина, утверждает Буданов.
- Мирные переговоры не признаны альтернативой, и единственный путь разрешения конфликта — возвращение оккупированных территорий.
- Россия начала чувствовать последствия войны на своей территории, что влияет на моральное состояние населения, согласно выводам Буданова.
Буданов выступил за перенесение войны на территорию России
Глава ГУР в интервью The Philadelphia Inquirer подчеркнул, что Украина в отличие от России не использует и не может использовать тактику "мясных штурмов".
Именно того, по мнению Буданова, необходимо внедрять технические инновации на поле боя.
Вместе с тем, именно новейшие технологии Буданов считает ключевым инструментом для нанесения ударов вглубь непосредственно самой России.
Глава украинской разведки признал, что на текущем этапе эти дальние удары еще не являются критическими для России.
Но они уже привели к тому, что рядовой житель европейской части РФ "точно знает и чувствует, что война продолжается, и сам переживает некоторые взрывы".
Использует ли Россия ядерное оружие в случае потери Крыма
Глава ГУР убежден, что Кремль не прибегнет к использованию ядерного оружия в случае потери оккупированного Крыма.
Он добавил, что красные линии Путина по Крыму много раз пересекались, "когда Украина обстреливала там британскими ракетами по базам, и ничего не произошло".
По его словам, он не видит смысла в мирных переговорах, потому что "у нас нет другого выхода, как вернуть оккупированное, иначе военное положение будет продолжаться вечно".
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