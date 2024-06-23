Как заставить РФ почувствовать последствия развязанной войны против Украины — ответ Буданова
Категория
Украина
Дата публикации

Как заставить РФ почувствовать последствия развязанной войны против Украины — ответ Буданова

Кирилл Буданов
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Источник:  online.ua

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, страна-агрессорка Россия не ощутит последствий развязанной войны против Украины, пока боевые действия преимущественно идут на украинской территории.

Главные тезисы

  • Перенесение войны на территорию России может вынудить страну-агрессора почувствовать реальные последствия военного конфликта.
  • Использование инновационных технологий на поле боя поможет избежать традиционных тактик и нанести удары вглубь России.
  • Утрата Крыма не приведет к использованию Россией ядерного оружия из-за политических рисков для Путина, утверждает Буданов.
  • Мирные переговоры не признаны альтернативой, и единственный путь разрешения конфликта — возвращение оккупированных территорий.
  • Россия начала чувствовать последствия войны на своей территории, что влияет на моральное состояние населения, согласно выводам Буданова.

Буданов выступил за перенесение войны на территорию России

Глава ГУР в интервью The Philadelphia Inquirer подчеркнул, что Украина в отличие от России не использует и не может использовать тактику "мясных штурмов".

Именно того, по мнению Буданова, необходимо внедрять технические инновации на поле боя.

Технологии будут иметь важное значение в этой войне, чтобы мы не вели войну до последнего гражданина, - объясняет Буданов.

Вместе с тем, именно новейшие технологии Буданов считает ключевым инструментом для нанесения ударов вглубь непосредственно самой России.

Я выступаю за это с первых дней войны, откровенно говоря, что пока война будет ограничена нашей территорией, она не повлияет на Россию. Именно поэтому с весны 2022 г. мы начали проводить значительные операции на территории России, и будем идти дальше, чем больше у нас будет ресурсов для этого. И Россия начала это чувствовать, – подчеркнул Буданов.

Глава украинской разведки признал, что на текущем этапе эти дальние удары еще не являются критическими для России.

Но они уже привели к тому, что рядовой житель европейской части РФ "точно знает и чувствует, что война продолжается, и сам переживает некоторые взрывы".

Это влияет даже в небольшом масштабе на их моральное состояние, - отмечает Буданов.

Использует ли Россия ядерное оружие в случае потери Крыма

Глава ГУР убежден, что Кремль не прибегнет к использованию ядерного оружия в случае потери оккупированного Крыма.

Во-первых, я знаю, что там действительно происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия. Какая польза от этого? У нас нет большого скопления войск, для которого было бы уместно такое ядерное оружие. И пробить дыры в наших рубежах обороны можно обычными средствами ведения войны. Кроме того, использование ядерного оружия приведет к большим политическим рискам для Путина, – объясняет Буданов.

Он добавил, что красные линии Путина по Крыму много раз пересекались, "когда Украина обстреливала там британскими ракетами по базам, и ничего не произошло".

Если есть хоть какой-то шанс убедить Путина в том, что он не может победить, он может состоять в том, чтобы сделать контроль Москвы над Крымом невозможным, - убежден Буданов.

По его словам, он не видит смысла в мирных переговорах, потому что "у нас нет другого выхода, как вернуть оккупированное, иначе военное положение будет продолжаться вечно".

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