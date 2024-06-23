Буданов озвучил стратегическую цель Украины в войне против РФ

Начальник Главного управления разведки МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов напомнил, что стратегической целью Украины остается полная деоккупация порабощенных Россией земель.
Главные тезисы
- Применение военных технологий, таких как беспилотные системы и радиоэлектронная борьба, является ответом Украины в войне против России.
- Буданов считает, что ракеты ATACMS, предоставленные США, имеют потенциал разрушить Крымский мост.
- Необходимо использовать все доступные ресурсы для реализации стратегических целей и защиты интересов Украины в войне против РФ.
У Украины нет другого варианта, кроме как вернуть все оккупированное
Руководитель спецслужбы Кирилл Буданов напомнил, что нашей главной целью остается полная деоккупация захваченных Россией территорий Украины.
По его словам, ответом Украины на численное преимущество государства-агрессора есть применение военных технологий на поле боя. Речь идет о различных типах беспилотных систем и средствах радиоэлектронной борьбы.
Также он подчеркнул, что захваченный Россией и превращенный в огромную военную базу полуостров Крым необходимо отрезать от российских поставок.
Мы должны сделать все, чтобы это реализовать, сказал Буданов, добавив, что в этом процессе немаловажную роль могут сыграть предоставленные США ракеты ATACMS.
Отвечая на вопрос, могут ли украинские войска остановить нынешнее наступление России на востоке, где у Москвы есть небольшие, но стабильные территориальные завоевания, Буданов ответил прямо.
Буданов рассказал, разрушат ли ATACMS Крымский мост
По мнению Буданова, если россиян на Крымском полуострове отрезать от пополнения запасов, то это позволит заставить их подчиниться. Глава ГУР согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса о том, что это станет ключом к тому, чтобы заставить Путина защищаться.
Он считает, что ракеты большой дальности ATACMS, переданные США в Украину, могут в конце концов разрушить Крымский мост. По его словам, те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощный, чтобы выполнять эту работу, ошибаются.
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