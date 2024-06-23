Буданов озвучил стратегическую цель Украины в войне против РФ

У Украины нет другого варианта, кроме как вернуть все оккупированное

Руководитель спецслужбы Кирилл Буданов напомнил, что нашей главной целью остается полная деоккупация захваченных Россией территорий Украины.

У нас нет другого варианта, кроме как вернуть то, что было оккупировано. Иначе состояние войны будет продолжаться вечно. Кирилл Буданов Глава ГУР Украины

По его словам, ответом Украины на численное преимущество государства-агрессора есть применение военных технологий на поле боя. Речь идет о различных типах беспилотных систем и средствах радиоэлектронной борьбы.

Технологии будут иметь очень важное влияние в этой войне, — сказал начальник ГУР МО Украины. Поделиться

Также он подчеркнул, что захваченный Россией и превращенный в огромную военную базу полуостров Крым необходимо отрезать от российских поставок.

Мы должны сделать все, чтобы это реализовать, сказал Буданов, добавив, что в этом процессе немаловажную роль могут сыграть предоставленные США ракеты ATACMS.

Отвечая на вопрос, могут ли украинские войска остановить нынешнее наступление России на востоке, где у Москвы есть небольшие, но стабильные территориальные завоевания, Буданов ответил прямо.

Хорошая новость состоит в том, что Армагеддона не будет. Плохая новость состоит в том, что ситуация достаточно сложная. Так будет хоть месяц, легче не станет, — сказал глава ГУР. Поделиться

Буданов рассказал, разрушат ли ATACMS Крымский мост

По мнению Буданова, если россиян на Крымском полуострове отрезать от пополнения запасов, то это позволит заставить их подчиниться. Глава ГУР согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса о том, что это станет ключом к тому, чтобы заставить Путина защищаться.

Я совершенно разделяю мнение генерала Ходжеса. Так что нам нужно сделать все, чтобы это реализовать, — сказал Буданов. Поделиться

Он считает, что ракеты большой дальности ATACMS, переданные США в Украину, могут в конце концов разрушить Крымский мост. По его словам, те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощный, чтобы выполнять эту работу, ошибаются.