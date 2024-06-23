Буданов озвучив стратегічну мету України у війні проти РФ

Начальник Головного управління розвідки МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов нагадав, що стратегічною метою України залишається повна деокупація поневолених Росією земель.
Головні тези:
- Для відповіді на чисельну перевагу держави-агресора важливе застосування військових технологій, зокрема безпілотних систем та радіоелектронної боротьби..
- Ракети ATACMS, передані Україні від США, можуть мати важливе значення у реалізації стратегічної мети деокупації.
- Генерал Буданов вбачає можливість зруйнування Кримського мосту за допомогою ракет великої дальності ATACMS.
Україна не має іншого варіанту, крім як повернути усе окуповане
Керівник спецслужби Кирило Буданов нагадав, що нашою головною метою залишається повна деокупація загарбаних Росією територій України.
За його словами, відповіддю України на чисельну перевагу держави-агресора є застосування військових технологій на полі бою. Йдеться зокрема, про різні типи безпілотних систем та засоби радіоелектронної боротьби.
Також він наголосив, що захоплений Росією та перетворений у величезну військову базу півострів Крим необхідно відрізати від російського постачання.
Ми повинні зробити все, щоб це реалізувати, сказав Буданов, додавши, що у цьому процесі важливу роль можуть відіграти надані США ракети ATACMS.
Відповідаючи на запитання, чи можуть українські війська зупинити нинішній наступ Росії на сході, де Москва має невеликі, але стабільні територіальні завоювання, Буданов відповів прямо.
Буданов розповів, чи зруйнують ATACMS Кримський міст
На думку Буданова, якщо росіян на Кримському півострові відрізати від поповнення запасів те це дозволить змусити їх підкоритися. Голова ГУР погодився з думкою колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса, щодо того, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.
Він вважає, що ракети великої дальності ATACMS, які США передали в Україну, можуть зрештою зруйнувати Кримський міст. За його словами, ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужний, щоб виконувати цю роботу, помиляються.
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