Буданов озвучив стратегічну мету України у війні проти РФ

Україна не має іншого варіанту, крім як повернути усе окуповане

Керівник спецслужби Кирило Буданов нагадав, що нашою головною метою залишається повна деокупація загарбаних Росією територій України.

У нас немає іншого варіанту, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно. Кирило Буданов Очільник ГУР України

За його словами, відповіддю України на чисельну перевагу держави-агресора є застосування військових технологій на полі бою. Йдеться зокрема, про різні типи безпілотних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

Технології матимуть досить важливий вплив у цій війні, ― сказав начальник ГУР МО України. Поширити

Також він наголосив, що захоплений Росією та перетворений у величезну військову базу півострів Крим необхідно відрізати від російського постачання.

Ми повинні зробити все, щоб це реалізувати, сказав Буданов, додавши, що у цьому процесі важливу роль можуть відіграти надані США ракети ATACMS.

Відповідаючи на запитання, чи можуть українські війська зупинити нинішній наступ Росії на сході, де Москва має невеликі, але стабільні територіальні завоювання, Буданов відповів прямо.

Хороша новина полягає в тому, що Армагедону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Так буде хоч місяць, легше не стане, — сказав очільник ГУР. Поширити

Буданов розповів, чи зруйнують ATACMS Кримський міст

На думку Буданова, якщо росіян на Кримському півострові відрізати від поповнення запасів те це дозволить змусити їх підкоритися. Голова ГУР погодився з думкою колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса, щодо того, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.

Я абсолютно поділяю думку генерала Ходжеса. Тож нам потрібно зробити все, щоб це реалізувати, — сказав Буданов. Поширити

Він вважає, що ракети великої дальності ATACMS, які США передали в Україну, можуть зрештою зруйнувати Кримський міст. За його словами, ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужний, щоб виконувати цю роботу, помиляються.