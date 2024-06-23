Буданов озвучив стратегічну мету України у війні проти РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов озвучив стратегічну мету України у війні проти РФ

ГУР
буданов

Начальник Головного управління розвідки МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов нагадав, що стратегічною метою України залишається повна деокупація поневолених Росією земель.

Головні тези:

 

  • Для відповіді на чисельну перевагу держави-агресора важливе застосування військових технологій, зокрема безпілотних систем та радіоелектронної боротьби..
  • Ракети ATACMS, передані Україні від США, можуть мати важливе значення у реалізації стратегічної мети деокупації.
  • Генерал Буданов вбачає можливість зруйнування Кримського мосту за допомогою ракет великої дальності ATACMS.

Україна не має іншого варіанту, крім як повернути усе окуповане

Керівник спецслужби Кирило Буданов нагадав, що нашою головною метою залишається повна деокупація загарбаних Росією територій України. 

У нас немає іншого варіанту, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Очільник ГУР України

За його словами, відповіддю України на чисельну перевагу держави-агресора є застосування військових технологій на полі бою. Йдеться зокрема, про різні типи безпілотних систем та засоби радіоелектронної боротьби. 

Технології матимуть досить важливий вплив у цій війні, ― сказав начальник ГУР МО України.

Також він наголосив, що захоплений Росією та перетворений у величезну військову базу півострів Крим необхідно відрізати від російського постачання. 

Ми повинні зробити все, щоб це реалізувати, сказав Буданов, додавши, що у цьому процесі важливу роль можуть відіграти надані США ракети ATACMS. 

Відповідаючи на запитання, чи можуть українські війська зупинити нинішній наступ Росії на сході, де Москва має невеликі, але стабільні територіальні завоювання, Буданов відповів прямо.

Хороша новина полягає в тому, що Армагедону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Так буде хоч місяць, легше не стане, — сказав очільник ГУР.

Буданов розповів, чи зруйнують ATACMS Кримський міст

На думку Буданова, якщо росіян на Кримському півострові відрізати від поповнення запасів те це дозволить змусити їх підкоритися. Голова ГУР погодився з думкою колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса, щодо того, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.

Я абсолютно поділяю думку генерала Ходжеса. Тож нам потрібно зробити все, щоб це реалізувати, — сказав Буданов.

Він вважає, що ракети великої дальності ATACMS, які США передали в Україну, можуть зрештою зруйнувати Кримський міст. За його словами, ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужний, щоб виконувати цю роботу, помиляються.

Вони повинні читати технічні посібники. Питання тільки в їх кількості, але, в принципі, ці ракети дозволять нам виконати таку місію, — підкреслив Буданов.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Допоможуть деокупувати Крим. Україна готує напрацювання на 2024 рік — Умєров
Рустем Умєров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Крим чи Донбас. Буданов оцінив, що важче деокупувати
Кирило Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генерал США у відставці назвав головну ціль ЗСУ у рамках деокупації України
Крим

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?