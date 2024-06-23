За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, країна-агресорка Росія не відчує наслідків розв'язаної війни проти України, поки бойові дії переважно точаться на українській території.

Буданов виступив за перенесення війни на територію Росії

Очільник ГУР в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer підкреслив, що Україна на відміну від Росії не використовує і не може використовувати тактику “м’ясних штурмів”.

Саме того, на переконання Буданова, необхідно впроваджувати технічні інновації на полі бою.

Технології матимуть досить важливе значення в цій війні, щоб ми не вели війну до останнього громадянина, - пояснює Буданов. Поширити

Разом з тим саме новітні технології Буданов вважає ключовим інструментом для нанесення ударів вглиб безпосередньо самої Росії.

Я виступаю за це з перших днів війни, відкрито кажучи, що поки війна буде обмежена нашою територією, вона не вплине на Росію. Саме тому з весни 2022 року ми почали проводити значні операції на території Росії, і будемо йти далі, чим більше у нас буде ресурсів для цього. І Росія почала це відчувати, - підкреслив Буданов. Поширити

Очільник української розвідки визнав, що на поточному етапі ці дальні удари ще не є критичними для Росії.

Але вони вже призвели до того, що пересічний мешканець європейської частини РФ "точно знає і відчуває, що війна триває, і сам переживає деякі вибухи".

Це впливає, навіть у невеликому масштабі, на їхній моральний стан, - зазначає Буданов. Поширити

Чи використає Росія ядерну зброю у разі втрати Криму

Очільник ГУР переконаний, що Кремль не вдасться до використання ядерної зброї у разі втрати окупованого Криму.

По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. Яка користь від цього? У нас немає великого скупчення військ, для якого була б доречна така ядерна зброя. І пробити діри в наших рубежах оборони можливо звичайними засобами ведення війни. Крім того, використання ядерної зброї призведе до великих політичних ризиків для Путіна, - пояснює Буданов. Поширити

Він додав, що червоні лінії Путіна щодо Криму багато разів перетиналися, "коли Україна обстрілювала там британськими ракетами по базах, і нічого не сталося".

Якщо є хоч якийсь шанс переконати Путіна, що він не може перемогти, він може полягати в тому, щоб зробити контроль Москви над Кримом неможливим, - переконаний Буданов. Поширити

За його словами, він не бачить сенсу в мирних переговорах, тому що "у нас немає іншого виходу, як повернути окуповане, інакше воєнний стан триватиме вічно".