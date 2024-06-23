За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, країна-агресорка Росія не відчує наслідків розв'язаної війни проти України, поки бойові дії переважно точаться на українській території.
Головні тези:
- Перенесення війни на територію Росії є стратегічно важливим кроком для змушення країни-агресора відчути наслідки війни.
- Використання інноваційних технологій на полі бою дозволить уникнути тактики “м'ясних штурмів” і нанести удари вглиб Росії.
- Буданов переконаний, що втрата Криму не призведе до використання Росією ядерної зброї, оскільки це породить великі політичні ризики для Путіна.
- Мирні переговори не є альтернативою, оскільки єдиним шляхом вирішення конфлікту залишається повернення окупованої території.
Буданов виступив за перенесення війни на територію Росії
Очільник ГУР в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer підкреслив, що Україна на відміну від Росії не використовує і не може використовувати тактику “м’ясних штурмів”.
Саме того, на переконання Буданова, необхідно впроваджувати технічні інновації на полі бою.
Разом з тим саме новітні технології Буданов вважає ключовим інструментом для нанесення ударів вглиб безпосередньо самої Росії.
Очільник української розвідки визнав, що на поточному етапі ці дальні удари ще не є критичними для Росії.
Але вони вже призвели до того, що пересічний мешканець європейської частини РФ "точно знає і відчуває, що війна триває, і сам переживає деякі вибухи".
Чи використає Росія ядерну зброю у разі втрати Криму
Очільник ГУР переконаний, що Кремль не вдасться до використання ядерної зброї у разі втрати окупованого Криму.
Він додав, що червоні лінії Путіна щодо Криму багато разів перетиналися, "коли Україна обстрілювала там британськими ракетами по базах, і нічого не сталося".
За його словами, він не бачить сенсу в мирних переговорах, тому що "у нас немає іншого виходу, як повернути окуповане, інакше воєнний стан триватиме вічно".
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