За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, ситуація на фронті залишатиметься складною ще принаймні місяць.

Буданов відкидає катастрофічну ситуацію у розв’язаній Росією війні проти України

Хороша новина полягає в тому, що ніякого "армагеддону" не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць, і легшою не стане, - підкреслив глава ГУР. Поширити

За інформацією журналістів видання The Philadelphia Inquirer, очікується, що окупаційна армія РФ продовжуватиме спроби прорвати оборону ЗСУ напередодні ювілейного 75-го саміту НАТО, а також поки до українських військових не надійшла значна партія артилерійських боєприпасів та іншого озброєння від США та партнерів.

Ми зробимо все можливе, щоб завадити їм і мінімізувати російські успіхи, - запевнив Буданов. Поширити

Буданов про ракети ATACMS та знищення Кримського мосту

Очільник ГУР зазначив, що Росія окупувала український Крим із метою перетворити його на військову базу.

На переконання Буданова, у разі, якщо окупаційна армія РФ на території Криму буде позбавлена постачання озброєнь і боєприпасів, це змусить російських загарбників капітулювати.

Голова ГУР погодився з думкою колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса, щодо того, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.

Я абсолютно поділяю думку генерала Ходжеса. Тож нам потрібно зробити все, щоб це реалізувати, - підкреслив Буданов. Поширити

Керівник української військової розвідки висловив переконання, що надані США далекобійні ракети ATACMS зрештою допоможуть Україні зруйнувати незаконно побудований Росією Кримський міст.

За його словами, ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужний, щоб виконувати цю роботу, помиляються.