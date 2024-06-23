Буданов спрогнозував терміни покращення ситуації на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов спрогнозував терміни покращення ситуації на фронті

Кирило Буданов
Джерело:  online.ua

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, ситуація на фронті залишатиметься складною ще принаймні місяць. 

Головні тези:

  • Ситуація на фронті залишатиметься складною принаймні місяць, за прогнозами керівника ГУР Міноборони.
  • Україна планує мінімізувати успіхи окупаційної армії РФ та завадити спробам прорвати оборону перед самітом НАТО.
  • Буданов відзначив, що допомога США у вигляді ракет ATACMS допоможе руйнувати Кримський міст і змусить російських загарбників капітулювати.
  • Згідно з прогнозами керівника ГУР, позбавлення окупаційної армії РФ  постачань озброєнь у Криму може стати ключем до захисту України.
  • Плани використання ракет ATACMS для знищення Кримського мосту підкреслили важливість технічного забезпечення та стратегічних дій в українській оборонній стратегії.

Буданов відкидає катастрофічну ситуацію у розв’язаній Росією війні проти України

Хороша новина полягає в тому, що ніякого "армагеддону" не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць, і легшою не стане, - підкреслив глава ГУР.

За інформацією журналістів видання The Philadelphia Inquirer, очікується, що окупаційна армія РФ продовжуватиме спроби прорвати оборону ЗСУ напередодні ювілейного 75-го саміту НАТО, а також поки до українських військових не надійшла значна партія артилерійських боєприпасів та іншого озброєння від США та партнерів.

Ми зробимо все можливе, щоб завадити їм і мінімізувати російські успіхи, - запевнив Буданов.

Буданов про ракети ATACMS та знищення Кримського мосту

Очільник ГУР зазначив, що Росія окупувала український Крим із метою перетворити його на військову базу.

На переконання Буданова, у разі, якщо окупаційна армія РФ на території Криму буде позбавлена постачання озброєнь і боєприпасів, це змусить російських загарбників капітулювати.

Голова ГУР погодився з думкою колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса, щодо того, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.

Я абсолютно поділяю думку генерала Ходжеса. Тож нам потрібно зробити все, щоб це реалізувати, - підкреслив Буданов.

Керівник української військової розвідки висловив переконання, що надані США далекобійні ракети ATACMS зрештою допоможуть Україні зруйнувати незаконно побудований Росією Кримський міст.

За його словами, ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужний, щоб виконувати цю роботу, помиляються.

Вони повинні читати технічні посібники. Питання тільки в їх кількості, але, в принципі, ці ракети дозволять нам виконати таку місію, - пояснив Буданов.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Буданов заявив про розміщення РФ у Криму новітніх ЗРК С-500
Кирило Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Буданов озвучив стратегічну мету України у війні проти РФ
ГУР
буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи застосує Путін ядерну зброю при втраті контролю над Кримом — відповідь Буданова
буданов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?