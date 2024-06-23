За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, ситуація на фронті залишатиметься складною ще принаймні місяць.
Головні тези:
- Ситуація на фронті залишатиметься складною принаймні місяць, за прогнозами керівника ГУР Міноборони.
- Україна планує мінімізувати успіхи окупаційної армії РФ та завадити спробам прорвати оборону перед самітом НАТО.
- Буданов відзначив, що допомога США у вигляді ракет ATACMS допоможе руйнувати Кримський міст і змусить російських загарбників капітулювати.
- Згідно з прогнозами керівника ГУР, позбавлення окупаційної армії РФ постачань озброєнь у Криму може стати ключем до захисту України.
- Плани використання ракет ATACMS для знищення Кримського мосту підкреслили важливість технічного забезпечення та стратегічних дій в українській оборонній стратегії.
Буданов відкидає катастрофічну ситуацію у розв’язаній Росією війні проти України
За інформацією журналістів видання The Philadelphia Inquirer, очікується, що окупаційна армія РФ продовжуватиме спроби прорвати оборону ЗСУ напередодні ювілейного 75-го саміту НАТО, а також поки до українських військових не надійшла значна партія артилерійських боєприпасів та іншого озброєння від США та партнерів.
Буданов про ракети ATACMS та знищення Кримського мосту
Очільник ГУР зазначив, що Росія окупувала український Крим із метою перетворити його на військову базу.
На переконання Буданова, у разі, якщо окупаційна армія РФ на території Криму буде позбавлена постачання озброєнь і боєприпасів, це змусить російських загарбників капітулювати.
Голова ГУР погодився з думкою колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса, щодо того, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.
Керівник української військової розвідки висловив переконання, що надані США далекобійні ракети ATACMS зрештою допоможуть Україні зруйнувати незаконно побудований Росією Кримський міст.
За його словами, ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужний, щоб виконувати цю роботу, помиляються.
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