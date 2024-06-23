Буданов спрогнозировал сроки улучшения ситуации на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов спрогнозировал сроки улучшения ситуации на фронте

Кирилл Буданов
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Источник:  online.ua

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, ситуация на фронте будет оставаться сложной еще как минимум месяц.

Главные тезисы

  • Согласно прогнозам Буданова, ситуация на форнте останется сложной минимум месяц.
  • Использование ракет ATACMS планируется для разрушения Крымского моста и принуждения российских захватчиков к капитуляции.
  • Лишение оккупационной армии РФ поставок вооружений в Крыму считается ключом к защите Украины, по мнению руководителя ГУР.
  • Важность технического обеспечения и стратегических действий в украинской оборонной стратегии выделяется в контексте использования ракет ATACMS.
  • Прогнозируется продолжение попыток прорыва оккупационной армии РФ перед саммитом НАТО, пока Украине не поступят значительные поставки вооружений от США.

Буданов исключает катастрофическую ситуацию в развязанной Россией войне против Украины

Хорошая новость состоит в том, что никакого "армагеддона" не будет. Плохая новость состоит в том, что ситуация достаточно сложная. Она будет оставаться такой минимум месяц, и легче не станет, - подчеркнул глава ГУР.

По информации журналистов издания The Philadelphia Inquirer, ожидается, что оккупационная армия РФ будет продолжать попытки прорвать оборону ВСУ в преддверии юбилейного 75-го саммита НАТО, а также пока в украинские военные не поступила значительная партия артиллерийских боеприпасов и другого вооружения от США и партнер.

Мы сделаем все возможное, чтобы помешать им и минимизировать российские успехи, – сказал Буданов.

Буданов о ракетах ATACMS и уничтожении Крымского моста

Глава ГУР отметил, что Россия оккупировала украинский Крым с целью превратить его в военную базу.

По убеждению Буданова, в случае если оккупационная армия РФ на территории Крыма будет лишена поставок вооружений и боеприпасов, это заставит российских захватчиков капитулировать.

Глава ГУР согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса о том, что это станет ключом к тому, чтобы заставить Путина защищаться.

Я совершенно разделяю мнение генерала Ходжеса. Так что нам нужно сделать все, чтобы это реализовать, - подчеркнул Буданов.

Руководитель украинской военной разведки убежден, что предоставленные США дальнобойные ракеты ATACMS в конечном счете помогут Украине разрушить незаконно построенный Россией Крымский мост.

По его словам, те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощный, чтобы выполнять эту работу, ошибаются.

Они обязаны читать технические пособия. Вопрос только в их количестве, но, в принципе, эти ракеты позволят нам выполнить такую миссию, – пояснил Буданов.

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