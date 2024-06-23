По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, ситуация на фронте будет оставаться сложной еще как минимум месяц.
Главные тезисы
- Согласно прогнозам Буданова, ситуация на форнте останется сложной минимум месяц.
- Использование ракет ATACMS планируется для разрушения Крымского моста и принуждения российских захватчиков к капитуляции.
- Лишение оккупационной армии РФ поставок вооружений в Крыму считается ключом к защите Украины, по мнению руководителя ГУР.
- Важность технического обеспечения и стратегических действий в украинской оборонной стратегии выделяется в контексте использования ракет ATACMS.
- Прогнозируется продолжение попыток прорыва оккупационной армии РФ перед саммитом НАТО, пока Украине не поступят значительные поставки вооружений от США.
Буданов исключает катастрофическую ситуацию в развязанной Россией войне против Украины
По информации журналистов издания The Philadelphia Inquirer, ожидается, что оккупационная армия РФ будет продолжать попытки прорвать оборону ВСУ в преддверии юбилейного 75-го саммита НАТО, а также пока в украинские военные не поступила значительная партия артиллерийских боеприпасов и другого вооружения от США и партнер.
Буданов о ракетах ATACMS и уничтожении Крымского моста
Глава ГУР отметил, что Россия оккупировала украинский Крым с целью превратить его в военную базу.
По убеждению Буданова, в случае если оккупационная армия РФ на территории Крыма будет лишена поставок вооружений и боеприпасов, это заставит российских захватчиков капитулировать.
Глава ГУР согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса о том, что это станет ключом к тому, чтобы заставить Путина защищаться.
Руководитель украинской военной разведки убежден, что предоставленные США дальнобойные ракеты ATACMS в конечном счете помогут Украине разрушить незаконно построенный Россией Крымский мост.
По его словам, те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощный, чтобы выполнять эту работу, ошибаются.
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