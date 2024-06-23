По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, ситуация на фронте будет оставаться сложной еще как минимум месяц.

Буданов исключает катастрофическую ситуацию в развязанной Россией войне против Украины

Хорошая новость состоит в том, что никакого "армагеддона" не будет. Плохая новость состоит в том, что ситуация достаточно сложная. Она будет оставаться такой минимум месяц, и легче не станет, - подчеркнул глава ГУР. Поделиться

По информации журналистов издания The Philadelphia Inquirer, ожидается, что оккупационная армия РФ будет продолжать попытки прорвать оборону ВСУ в преддверии юбилейного 75-го саммита НАТО, а также пока в украинские военные не поступила значительная партия артиллерийских боеприпасов и другого вооружения от США и партнер.

Мы сделаем все возможное, чтобы помешать им и минимизировать российские успехи, – сказал Буданов. Поделиться

Буданов о ракетах ATACMS и уничтожении Крымского моста

Глава ГУР отметил, что Россия оккупировала украинский Крым с целью превратить его в военную базу.

По убеждению Буданова, в случае если оккупационная армия РФ на территории Крыма будет лишена поставок вооружений и боеприпасов, это заставит российских захватчиков капитулировать.

Глава ГУР согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса о том, что это станет ключом к тому, чтобы заставить Путина защищаться.

Я совершенно разделяю мнение генерала Ходжеса. Так что нам нужно сделать все, чтобы это реализовать, - подчеркнул Буданов. Поделиться

Руководитель украинской военной разведки убежден, что предоставленные США дальнобойные ракеты ATACMS в конечном счете помогут Украине разрушить незаконно построенный Россией Крымский мост.

По его словам, те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощный, чтобы выполнять эту работу, ошибаются.