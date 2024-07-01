Росіяни скаржаться на атаку БПЛА на Курську область — відео

У Курській області (Російська Федерація) у ніч проти 1 липня лунали вибухи й тривала робота сил та засобів протиповітряної оборони у кількох районах через нібито атаку дронів.

У Курській області скаржаться на атаку безпілотників

За словами губернатора Курської області Олексія Смірнова, були ліквідовані 7 безпілотників літакового типу в регіоні.

Так, у повідомленні губернатора вказується, що дрони збивали у Фатезькому, Конишівському, Курчатівському та Курському районах області.

У повітряній атаці російська сторона традиційно звинувачує Україну.

Щодо можливих наслідків "нальоту" БПЛА в регіоні чиновник нічого не пише.

Водночас раніше у курських Telegram-каналах публікували кадри, на яких нібито фіксувалися прольоти дронів, повідомляли про гучні вибухи. Примітно також, що в мережі розповідали, що в регіоні було помічено понад 20 дронів.

Також в пабліках писали, що БПЛА пролетіли через Курськ та начебто прямували далі, імовірно до Липецька чи Воронежа, або до інших своїх цілей.

У Росії заявили про атаку дронів на Новолипецький металургійний комбінат

За даними пропагандистських ЗМІ, безпілотники влаштували масовану атаку на Новолипецький металургійний комбінат в Росії.

Так звана “атака” на завод почалася о другій годині ночі і тривала понад годину. Загалом за цей час на території комбінату впали і вибухнули 7 БПЛА, повідомили пропагандистські ЗМІ.

За попередніми даними, один із безпілотників, що впали, пошкодив установку розділення кисню.

Ще чотири дрони намагалися атакувати будівлю кисневої станції. Один із безпілотників також пошкодив гараж. Гараж загорівся, але загоряння швидко загасили. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також фрагмент збитого безпілотника пошкодив дах будинку і сараю на вулиці Ілліча, 17. Ніхто не постраждав.

На “непросту на неспокійну ніч“ поскаржився і губернатор Липецької області Ігор Артамонов.