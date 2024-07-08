Експерти відзначили вдосконалення технічних можливостей ЗСУ для перехоплення дронів РФ

Українські оператори безпілотників покращують свої можливості перехоплення російських дронів дальнього радіусу дії у повітрі. Це дозволить Повітряним силам послабити тиск на засоби ППО ближнього і середнього радіусу дії.
Українські оператори БПЛА вдосконалили перехоплення російських дронів
В якості прикладу наводиться відео від 1 червня, на якому українські сили використовують FPV-дрони з видом від першої особи для ураження російського тактичного розвідувального безпілотника ZALA та розвідувального безпілотника середнього радіусу дії "Орлан-10" під час польоту біля міста Велика Новосілка у Донецькій області.
29 червня оперативне угруповання військ "Харків" оприлюднило відео, на якому видно, як український безпілотник з видом від першої особи перехоплює російський безпілотний літальний апарат "Ланцет", що летить у повітрі на Харківському напрямі.
В ISW констатують, що як українські, так і російські сили, схоже, покращують свою здатність використовувати БПЛА для перехоплення ворожих дронів на тактичному рівні. Натомість в Інституті вивчення війни зазначають, що не бачили підтверджень того, що російські сили здатні використовувати БПЛА для ураження українських або розвідувальних безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі.
Водночас, зазначається у звіті, росіяни скористалися обмеженнями на системи ППО в останні місяці для більш вільного використання розвідувальних безпілотників в Україні, зокрема у глибокому українському тилу. Це дозволило військам РФ вдосконалити свої розвідувально-вогневі та розвідувально-ударні комплекси (РВК/РУК).
У ISW не виключають, що потужна здатність Повітряних сил використовувати дешеві та широкодоступні безпілотники для масштабного перехоплення більш дорогих російських розвідувальних дронів, ймовірно, дозволила б українським військовим послабити російські ударні комплекси.
Водночас, це дозволило б зберегти дорогі та дефіцитні перехоплювачі ППО малої та середньої дальності для більш дорогих і серйозних російських повітряних цілей.
В ISW поки що не спостерігали, щоб українські сили використовували безпілотники FPV для масштабного ураження звичайних ворожих розвідувальних безпілотників.
Атаки дронами по території РФ
Українські військові продовжують атакувати об'єкти російської інфраструктури за допомогою дронів широкого спектру призначень.
Так, в ніч на 6 липня Повітряні сили атакували безпілотниками великий склад боєприпасів у прикордонному з Україною районі Воронезької області. Внаслідок атаки на складі виникла пожежа та детонація вибухонебезпечних об'єктів.
Також атаки зазнали об'єкти в Єйському, Ленінградському та Павлівському районах. Пожежу на нафтобазі в станиці Ленінградській ліквідували лише на другу добу.
5 липня українські військові атакували дронами Ростов-на-Дону. Внаслідок падіння уламків сталися численні пожежі.
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