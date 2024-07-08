Иран вдвое увеличил производство ракет и дронов после договора с РФ — Reuters

Иран значительно расширил два ключевых объекта по производству баллистических ракет после соглашения от октября 2022 года, согласно которому Тегеран вроде бы согласился предоставить ракеты России.
Главные тезисы
- Иранский арсенал стал самым крупным на Ближнем Востоке, превышая 3000 ракет различных модификаций.
- Расширение объектов на производственных базах в Иране призвано увеличить производство баллистических ракет и беспилотников.
- Россия вместе с Ираном развивает оборонные технологии и может передавать их другим странам-партнерам.
На сколько Иран увеличил производство баллистических ракет и дронов
Как пишет агентство, сейчас иранский арсенал является самым большим на Ближнем Востоке и оценивается более чем в 3000 ракет.
Это вооружение включает модификации, предназначенные для перевозки обычных и ядерных боеголовок.
Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на военной базе Модарреса в марте и производственном комплексе Ходжир в апреле видно более 30 новых сооружений.
На снимках видно множество сооружений, окруженных большими земляными валами. Эксперты связывают эти валы с производством ракет, вероятно они предназначены для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях.
Вероятно, изготовленные там беспилотники и ракетные компоненты будут проданы России, также часть беспилотников может быть передана хуситам, а ракеты — Хезболли.
21 февраля 2024 года агентство Reuters написало, что Иран отправил России 400 баллистических ракет класса "земля — земля". Речь шла о ракетах семейства Fateh-110, среди которых и гиперзвуковые Zolfaghar. Снабжения якобы начались в начале января, было уже не менее четырех передач.
Как РФ помогают страны-партнеры
Россия делится с противниками Запада своими секретными военными технологиями. Помимо Китая и Ирана Путин заключил оборонный пакт с Северной Кореей и может помочь Пхеньяну в развитии его ядерной и космической программы.
Журналисты отмечают, что "эта ответная мера" на помощь Украине со стороны США и ЕС является безрассудным шагом и может привести к ситуациям, которые Кремль не способен будет контролировать.
Не забывает Путин и об угрозах ядерного оружия. Впрочем, маловероятно, что он их реализует. Он будет держать ядерное оружие как окончательную страховку от поражения.
В Financial Times считают, что НАТО должно готовиться к противодействию российскому давлению. Да, Альянс должен разработать план по оказанию помощи Украине в зимний период и подготовиться к возможной волне беженцев.
Члены НАТО должны честно решить между собой прямое участие организации и согласовать некоторые правила, как говорить о них на публике. Наиболее "деликатные" шаги должны делаться тайно, чтобы не подпитывать рвение Путина к возмездию.
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