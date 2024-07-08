Иран вдвое увеличил производство ракет и дронов после договора с РФ — Reuters

Иран значительно расширил два ключевых объекта по производству баллистических ракет после соглашения от октября 2022 года, согласно которому Тегеран вроде бы согласился предоставить ракеты России.

На сколько Иран увеличил производство баллистических ракет и дронов

Как пишет агентство, сейчас иранский арсенал является самым большим на Ближнем Востоке и оценивается более чем в 3000 ракет.

Это вооружение включает модификации, предназначенные для перевозки обычных и ядерных боеголовок.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на военной базе Модарреса в марте и производственном комплексе Ходжир в апреле видно более 30 новых сооружений.

Exclusive: Satellite photos show Iran expanding missile production, sources say https://t.co/fNzYHmfybV pic.twitter.com/ZDJwnn63qy — Reuters (@Reuters) July 8, 2024

На снимках видно множество сооружений, окруженных большими земляными валами. Эксперты связывают эти валы с производством ракет, вероятно они предназначены для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях.

Как рассказали Reuters три иранских чиновника, объекты на снимках расширяются с целью увеличения производства баллистических ракет. Также некоторые из новых построек позволят удвоить производство беспилотников. Поделиться

Вероятно, изготовленные там беспилотники и ракетные компоненты будут проданы России, также часть беспилотников может быть передана хуситам, а ракеты — Хезболли.

21 февраля 2024 года агентство Reuters написало, что Иран отправил России 400 баллистических ракет класса "земля — земля". Речь шла о ракетах семейства Fateh-110, среди которых и гиперзвуковые Zolfaghar. Снабжения якобы начались в начале января, было уже не менее четырех передач.

Как РФ помогают страны-партнеры

Россия делится с противниками Запада своими секретными военными технологиями. Помимо Китая и Ирана Путин заключил оборонный пакт с Северной Кореей и может помочь Пхеньяну в развитии его ядерной и космической программы.

Журналисты отмечают, что "эта ответная мера" на помощь Украине со стороны США и ЕС является безрассудным шагом и может привести к ситуациям, которые Кремль не способен будет контролировать.

Не забывает Путин и об угрозах ядерного оружия. Впрочем, маловероятно, что он их реализует. Он будет держать ядерное оружие как окончательную страховку от поражения.

В Financial Times считают, что НАТО должно готовиться к противодействию российскому давлению. Да, Альянс должен разработать план по оказанию помощи Украине в зимний период и подготовиться к возможной волне беженцев.

Члены НАТО должны честно решить между собой прямое участие организации и согласовать некоторые правила, как говорить о них на публике. Наиболее "деликатные" шаги должны делаться тайно, чтобы не подпитывать рвение Путина к возмездию.