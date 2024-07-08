Іран вдвічі збільшив виробництво ракет та дронів після договору з РФ — Reuters

Іран значно розширив два ключові об'єкти з виробництва балістичних ракет після угоди від жовтня 2022 року, згідно з якою Тегеран начебто погодився надати ракети Росії.

На скільки Іран збільшив виробництво балістичних ракет та дронів

Як пише агентство, наразі іранський арсенал є найбільшим на Близькому Сході та оцінюється більш ніж у 3000 ракет.

Це озброєння включає в себе модифікації, призначені для перевезення звичайних та ядерних боєголовок.

Супутникові знімки свідчать про те, що на військовій базі Модаррес у березні та виробничому комплексі Ходжир у квітні видно понад 30 нових споруд.

Exclusive: Satellite photos show Iran expanding missile production, sources say https://t.co/fNzYHmfybV pic.twitter.com/ZDJwnn63qy — Reuters (@Reuters) July 8, 2024

На знімках видно безліч споруд, які оточені великими земляними валами. Експерти пов'язують ці вали з виробництвом ракет, ймовірно, вони призначені для того, щоб вибух в одній будівлі не привів до детонації у сусідніх спорудах.

Як розповіли Reuters троє іранських посадовців, об’єкти на знімках розширюються з метою збільшення виробництва балістичних ракет. Також деякі з нових будівель дозволять подвоїти виробництво безпілотників. Поширити

Ймовірно, виготовлені там безпілотники та ракетні компоненти будуть продані Росії, також частина безпілотників може бути передано хуситам, а ракети — Хезболлі.

21 лютого 2024 року агентство Reuters написало, що Іран відправив Росії 400 балістичних ракет класу «земля — земля». Ішлося про ракети сімейства Fateh-110, серед яких і гіперзвукові Zolfaghar. Постачання нібито почалися на початку січня, було вже щонайменше чотири передачі.

Як РФ допомагають країни-партнери

Росія ділиться з противниками Заходу своїми секретними військовими технологіями. Крім Китаю та Ірану, Путін уклав оборонний пакт із Північною Кореєю та може допомогти Пхеньяну в розвитку його ядерної та космічної програми.

Журналісти зазначають, що "цей захід у відповідь" на допомогу Україні з боку США та ЄС є нерозважливим кроком і може спричинити до ситуацій, які Кремль не здатний буде контролювати.

Не забуває Путін і про погрози ядерною зброєю. Втім, малоймовірно, що він реалізує їх. Він триматиме ядерну зброю як остаточну страховку від поразки.

У Financial Times вважають, що НАТО має готуватися до протидії російському тиску. Так, Альянс має розробити план з надання допомоги Україні в зимовий період і підготуватися до можливої хвилі біженців.

Члени НАТО мають чесно вирішити між собою щодо меж прямої участі організації та узгодити деякі правила, як говорити про них на публіці. Найбільш "делікатні" кроки мають робитися таємно, аби не підживлювати завзяття Путіна до відплати.