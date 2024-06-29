Почнеться війна на знищення. Іран публічно звернувся до Ізраїлю

Представництво Ірану в ООН на офіційному рівні почало стверджувати, що в разі атаки Ізраїлю на Ліван "почнеться війна на знищення".

Іран знову почав погрожувати Ізраїлю війною

Попри те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення, — йдеться в офіційній заяві представництва Ірану в ООН, яку опублікували у мережі Х. Поширити

Окрім того, вказано, що наразі Тегеран розглядає всі можливі сценарії розвитку подій, зокрема й залучення всіх фронтів Опору.

Albeit Iran deems as psychological warfare the Zionist regime’s propaganda about intending to attack Lebanon, should it embark on full-scale military aggression, an obliterating war will ensue. All options, incl. the full involvement of all Resistance Fronts, are on the table. — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) June 28, 2024

Війна Ізраїлю проти терористів ХАМАС — останні новини

23 червня лідер Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно підтвердив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази близька до завершення.

За його словами, щойно запеклі бої закінчаться, ЦАХАЛ отримає можливість розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з Хезболлою.

Наразі офіційний Вашингтон робить усе можливе, щоб сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту.

Це питання буде обговорюватися, коли міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант відвідає Вашингтон для зустрічей з міністром оборони США Ллойдом Остіном, держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими високопосадовцями.