Почнеться війна на знищення. Іран публічно звернувся до Ізраїлю

Представництво Ірану в ООН на офіційному рівні почало стверджувати, що в разі атаки Ізраїлю на Ліван "почнеться війна на знищення".
Головні тези:
- Іран розглядає всі можливі сценарії розвитку подій, навіть залучення фронтів Опору.
- Лідер Ізраїлю підтверджує завершення фази бойових дій проти ХАМАС та планує розгортання сил уздовж кордону з Ліваном.
- Влада США та Ізраїлю активно працюють над дипломатичним вирішенням конфлікту.
Іран знову почав погрожувати Ізраїлю війною
Окрім того, вказано, що наразі Тегеран розглядає всі можливі сценарії розвитку подій, зокрема й залучення всіх фронтів Опору.
Війна Ізраїлю проти терористів ХАМАС — останні новини
23 червня лідер Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно підтвердив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази близька до завершення.
За його словами, щойно запеклі бої закінчаться, ЦАХАЛ отримає можливість розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з Хезболлою.
Наразі офіційний Вашингтон робить усе можливе, щоб сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту.
Це питання буде обговорюватися, коли міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант відвідає Вашингтон для зустрічей з міністром оборони США Ллойдом Остіном, держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими високопосадовцями.
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