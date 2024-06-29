Почнеться війна на знищення. Іран публічно звернувся до Ізраїлю
Категорія
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Почнеться війна на знищення. Іран публічно звернувся до Ізраїлю

армія Ірану
Джерело:  online.ua

Представництво Ірану в ООН на офіційному рівні почало стверджувати, що в разі атаки Ізраїлю на Ліван "почнеться війна на знищення".

Головні тези:

  • Іран розглядає всі можливі сценарії розвитку подій, навіть залучення фронтів Опору.
  • Лідер Ізраїлю підтверджує завершення фази бойових дій проти ХАМАС та планує розгортання сил уздовж кордону з Ліваном.
  • Влада США та Ізраїлю активно працюють над дипломатичним вирішенням конфлікту.

Іран знову почав погрожувати Ізраїлю війною

Попри те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення, — йдеться в офіційній заяві представництва Ірану в ООН, яку опублікували у мережі Х.

Окрім того, вказано, що наразі Тегеран розглядає всі можливі сценарії розвитку подій, зокрема й залучення всіх фронтів Опору.

Війна Ізраїлю проти терористів ХАМАС — останні новини

23 червня лідер Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно підтвердив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази близька до завершення.

За його словами, щойно запеклі бої закінчаться, ЦАХАЛ отримає можливість розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з Хезболлою.

Наразі офіційний Вашингтон робить усе можливе, щоб сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту.

Це питання буде обговорюватися, коли міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант відвідає Вашингтон для зустрічей з міністром оборони США Ллойдом Остіном, держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими високопосадовцями.

Міністерка закордонних справ Ізраїлю Анналена Бербок під час свого візиту до Ізраїлю збриається порушити питання про особливо напружену і небезпечну ситуацію на кордоні між Ізраїлем і Ліваном, — йдеться в повідомленні.

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