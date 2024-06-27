Ізраїль планує передати Україні до 8 систем Patriot — FT
Категорія
Світ
Дата публікації

Ізраїль планує передати Україні до 8 систем Patriot — FT

Patriot
Джерело:  Financial Times

Видання Financial Times дізналося від своїх інсайдерів про те, що Україна, США та Ізраїль проводять таємні перемовини щодо постачання Києву систем Patriot.

Головні тези:

  • Таємні перемовини між Україною, США та Ізраїлем свідчать про зміну політичного курсу Тель-Авіва.
  • Роблячи все можливе для посилення захисту України, Київ проводить переговори з американськими та ізраїльськими партнерами.
  • Україна закликає інші країни, що мають системи Patriot, надати їх Києву для захисту цивільного населення від російського терору.

Ізраїль хоче посилити підтримку України

Згідно з даними журналістів, таку можливість уже обговорювали міністри та високопосадовці трьох країн.

Попри те, що офіційний Тель-Авів досі не дав фінальної згоди, існує висока ймовірність того, що спочатку систем ППО передадуть США, а вже потім — Україні.

За словами інсайдерів видання, поки обговорювалася наданнями всіх восьми систем, але зрештою Київ може отримати не всі з них.

Журналісти звертають увагу на те, що шеф української дипломатії Дмитро Кулеба протягом останніх тижнів проводив переговори щодо цього з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Ба більше, також стало відомо, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван принаймні двічі спілкувався про системи з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Фото: скриншот

Україна та Ізраїль також проводять таємні перемовини

Одне з анонімних джерел видання також повідомляє про те, що окрім перемовин між Вашингтоном та Києвом, були також прямі переговори між Ізраїлем та Україною щодо надання систем Patriot.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, наразі Київ дійсно робить все можливе, щоб посилити захист України.

Насамперед йдеться про пошук додаткових систем ППО.

Україна продовжує працювати з різними країнами світу над отриманням додаткових систем Patriot. Ми ще раз закликаємо всі країни, які мають такі системи, надати їх Україні, — розповів дипломат Financial Times, однак не підтвердив факт переговорів з Ізраїлем.

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