Израиль планирует передать Украине 8 систем Patriot — FT

Издание Financial Times узнало от своих инсайдеров о том, что Украина, США и Израиль проводят тайные переговоры касательно поставок Киеву систем Patriot.
Главные тезисы
- Тайные переговоры между Украиной, США и Израилем свидетельствуют об изменении политического курса Тель-Авива.
- Делая все возможное для усиления защиты Украины, Киев ведет переговоры с американскими и израильскими партнерами.
- Украина призывает другие страны, у которых есть Patriot, предоставить их Киеву для защиты гражданского населения от российского террора.
Израиль хочет усилить поддержку Украины
Согласно данным журналистов, такую возможность уже обсуждали министры и чиновники трех стран.
Несмотря на то, что официальный Тель-Авив до сих пор не дал финального согласия, существует высокая вероятность того, что сначала ПВО передадут США, а уже потом — Украине.
По словам инсайдеров, пока обсуждалось предоставление всех восьми систем, но в конце концов Киев может получить не все из них.
Журналисты обращают внимание на то, что шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в течение последних недель проводил переговоры по этому поводу с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.
Более того, также стало известно, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан по крайней мере дважды общался о системах с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Украина и Израиль также проводят тайные переговоры
Один из анонимных источников издания также сообщает о том, что, кроме переговоров между Вашингтоном и Киевом, были также прямые переговоры между Израилем и Украиной о предоставлении систем Patriot.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в настоящее время Киев действительно делает все возможное, чтобы усилить защиту Украины.
В первую очередь речь идет о поиске дополнительных систем ПВО.
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