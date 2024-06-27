Израиль планирует передать Украине 8 систем Patriot — FT
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль планирует передать Украине 8 систем Patriot — FT

Patriot
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Источник:  Financial Times

Издание Financial Times узнало от своих инсайдеров о том, что Украина, США и Израиль проводят тайные переговоры касательно поставок Киеву систем Patriot.

Главные тезисы

  • Тайные переговоры между Украиной, США и Израилем свидетельствуют об изменении политического курса Тель-Авива.
  • Делая все возможное для усиления защиты Украины, Киев ведет переговоры с американскими и израильскими партнерами.
  • Украина призывает другие страны, у которых есть Patriot, предоставить их Киеву для защиты гражданского населения от российского террора.

Израиль хочет усилить поддержку Украины

Согласно данным журналистов, такую возможность уже обсуждали министры и чиновники трех стран.

Несмотря на то, что официальный Тель-Авив до сих пор не дал финального согласия, существует высокая вероятность того, что сначала ПВО передадут США, а уже потом — Украине.

По словам инсайдеров, пока обсуждалось предоставление всех восьми систем, но в конце концов Киев может получить не все из них.

Журналисты обращают внимание на то, что шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в течение последних недель проводил переговоры по этому поводу с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

Более того, также стало известно, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан по крайней мере дважды общался о системах с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Фото: скриншот

Украина и Израиль также проводят тайные переговоры

Один из анонимных источников издания также сообщает о том, что, кроме переговоров между Вашингтоном и Киевом, были также прямые переговоры между Израилем и Украиной о предоставлении систем Patriot.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в настоящее время Киев действительно делает все возможное, чтобы усилить защиту Украины.

В первую очередь речь идет о поиске дополнительных систем ПВО.

Украина продолжает работать с разными странами мира для получения дополнительных систем Patriot. Мы еще раз призываем все страны, имеющие такие системы, предоставить их Украине, — рассказал дипломат Financial Times, однако не подтвердил факт переговоров с Израилем.

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