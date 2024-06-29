Начнётся война на уничтожение. Иран публично обратился к Израилю
Категория
Мир
Дата публикации

Начнётся война на уничтожение. Иран публично обратился к Израилю

армия Ирана
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Источник:  online.ua

Представительство Ирана в ООН на официальном уровне начало утверждать, что в случае атаки Израиля на Ливан "начнется война на уничтожение".

Главные тезисы

  • Иран рассматривает все возможные сценарии развития событий, даже привлечение фронтов Сопротивления.
  • Лидер Израиля подтверждает завершение фазы боевых действий против ХАМАС и планирует развертывание сил вдоль границы с Ливаном.
  • Власти США и Израиля активно работают над дипломатическим разрешением конфликта.

Иран снова начал угрожать Израилю войной

Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение, — сказано в официальном заявлении представительства Ирана в ООН, которое опубликовали в сети Х.

Кроме того, указано, что Тегеран рассматривает все возможные сценарии развития событий, в том числе и привлечение всех фронтов Сопротивления.

Война Израиля против террористов ХАМАС — последние новости

23 июня лидер Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа близка к завершению.

По его словам, как только интенсивные бои закончатся, ЦАХАЛ получит возможность развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с Хезболлой.

Сейчас официальный Вашингтон делает все возможное, чтобы способствовать дипломатическому разрешению конфликта.

Этот вопрос будет обсуждаться, когда министр обороны Израиля Йоав Галант посетит Вашингтон для встреч с министром обороны США Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и другими чиновниками.

Министр иностранных дел Израиля Анналена Бербок во время своего визита в Израиль собирается поднять вопрос об особо напряженной и опасной ситуации на границе между Израилем и Ливаном, — сказано в сообщении.

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