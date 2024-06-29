Начнётся война на уничтожение. Иран публично обратился к Израилю

Представительство Ирана в ООН на официальном уровне начало утверждать, что в случае атаки Израиля на Ливан "начнется война на уничтожение".
Главные тезисы
- Иран рассматривает все возможные сценарии развития событий, даже привлечение фронтов Сопротивления.
- Лидер Израиля подтверждает завершение фазы боевых действий против ХАМАС и планирует развертывание сил вдоль границы с Ливаном.
- Власти США и Израиля активно работают над дипломатическим разрешением конфликта.
Иран снова начал угрожать Израилю войной
Кроме того, указано, что Тегеран рассматривает все возможные сценарии развития событий, в том числе и привлечение всех фронтов Сопротивления.
Война Израиля против террористов ХАМАС — последние новости
23 июня лидер Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа близка к завершению.
По его словам, как только интенсивные бои закончатся, ЦАХАЛ получит возможность развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с Хезболлой.
Сейчас официальный Вашингтон делает все возможное, чтобы способствовать дипломатическому разрешению конфликта.
Этот вопрос будет обсуждаться, когда министр обороны Израиля Йоав Галант посетит Вашингтон для встреч с министром обороны США Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и другими чиновниками.
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