Начнётся война на уничтожение. Иран публично обратился к Израилю

Представительство Ирана в ООН на официальном уровне начало утверждать, что в случае атаки Израиля на Ливан "начнется война на уничтожение".

Иран снова начал угрожать Израилю войной

Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение, — сказано в официальном заявлении представительства Ирана в ООН, которое опубликовали в сети Х. Поделиться

Кроме того, указано, что Тегеран рассматривает все возможные сценарии развития событий, в том числе и привлечение всех фронтов Сопротивления.

Albeit Iran deems as psychological warfare the Zionist regime’s propaganda about intending to attack Lebanon, should it embark on full-scale military aggression, an obliterating war will ensue. All options, incl. the full involvement of all Resistance Fronts, are on the table. — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) June 28, 2024

Война Израиля против террористов ХАМАС — последние новости

23 июня лидер Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа близка к завершению.

По его словам, как только интенсивные бои закончатся, ЦАХАЛ получит возможность развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с Хезболлой.

Сейчас официальный Вашингтон делает все возможное, чтобы способствовать дипломатическому разрешению конфликта.

Этот вопрос будет обсуждаться, когда министр обороны Израиля Йоав Галант посетит Вашингтон для встреч с министром обороны США Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и другими чиновниками.