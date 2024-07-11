Росіяни поскаржилися на атаку дронів у чотирьох областях РФ

Так зване “Міноборони” Росії вчергове заявило, що в ніч проти 11 червня українські сили нібито атакували безпілотниками 4 регіони РФ.

Вночі російські засоби ППО нібито збили 5 безпілотників

У Росії вчергове звинуватили у атаці безпілотників “київський режим“.

Протягом минулої ночі припинено низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації, — йдеться у повідомленні. Поширити

Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили та перехопили 5 безпілотників:

2 — над Брянською областю,

1 — над Тамбовською областю,

1 — над Тульською областю,

1 — Московською областю.



Міноборони РФ

Натомість так званий “мер Москви” Сергій Собянін заявив про нібито падіння уламків дрона. Водночас внаслідок цього, за попередніми даними, пошкоджень чи поранених немає. Він зауважив, що безпілотник летів на Москву.

У Краснодарському краї РФ поскаржилися на атаку дронів

6 липня влада Краснодарського краю Росії вчергове поскаржилася на “українську атаку” дронів.

У так званому “Оперштабі” Краснодарського краю заявили, що цілями дронів були об'єкти в кількох муніципалітетах регіону — Єйському, Ленінградському і Павлівському.

У Єйську дрони збили засобами ППО, однак через падіння уламків зафіксовано “незначні пошкодження” вежі стільникового зв'язку.

У станиці Павлівській горіли резервуари з паливом. У РФ заявили, що відбили атаку дронів, а причиною займання є падіння фрагментів БпЛА на нафтобазі.

Також, завдяки роботі ППО РФ, горів резервуар із паливом горів у станиці Ленінградській.

На місці працювали оперативні та спеціальні служби, які ліквідували загоряння. За попередньою інформацією від країни-агресорки, постраждалих немає.