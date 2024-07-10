Сили ППО збили 14 дронів під час атаки Росії на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 14 дронів під час атаки Росії на Україну

Микола Олещук
дрон

Російські війська в ніч проти 10 липня атакували Україну дронами та ракетами. ППО збила 14 із 20 дронів.

Головні тези:

  • Під час атаки Росії на Україну у ніч на 10 липня ППО збила 14 із 20 ударних дронів та ракет.
  • Дрони та ракети були запущені з території окупованого Криму та Росії, напрямалися на різні області України.
  • Захисні заходи включали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, вогневі групи та радіоелектронну боротьбу.
  • У результаті активної протидії ППО вдалося збити 14 ударних дронів, залишивши ворожі ракети та дрони без змоги досягти цілей.
  • Атака Росії спрямована на портову інфраструктуру Одеської області та енергооб'єкт у Рівненській області. Обстріли призвели до оголошення повітряної тривоги.

Як відпрацювала ППО

У ніч на 10 липня противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області, — говориться у повідомленні.

В результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях. Дрони окупанти запускали із району Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (Крим).

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби, — додав Олещук.

Обстріл РФ по Україні

Після 00:00 у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною став черговий запуск Росією ударних БпЛА типу "Шахед". Пізніше в Одесі прогреміли вибухи.

Як зазначив Олещук, ракетами було атаковано портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БПЛА не досягли своїх цілей.

Крім того, Росія атакувала ударними дронами енергооб'єкт у Рівненській області.

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