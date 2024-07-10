Сили ППО збили 14 дронів під час атаки Росії на Україну

Російські війська в ніч проти 10 липня атакували Україну дронами та ракетами. ППО збила 14 із 20 дронів.

Як відпрацювала ППО

У ніч на 10 липня противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області, — говориться у повідомленні. Поширити

В результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях. Дрони окупанти запускали із району Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (Крим).

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби, — додав Олещук. Поширити

Обстріл РФ по Україні

Після 00:00 у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною став черговий запуск Росією ударних БпЛА типу "Шахед". Пізніше в Одесі прогреміли вибухи.

Як зазначив Олещук, ракетами було атаковано портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БПЛА не досягли своїх цілей.

Крім того, Росія атакувала ударними дронами енергооб'єкт у Рівненській області.