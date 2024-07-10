Сили ППО збили 14 дронів під час атаки Росії на Україну

Російські війська в ніч проти 10 липня атакували Україну дронами та ракетами. ППО збила 14 із 20 дронів.
Головні тези:
- Під час атаки Росії на Україну у ніч на 10 липня ППО збила 14 із 20 ударних дронів та ракет.
- Дрони та ракети були запущені з території окупованого Криму та Росії, напрямалися на різні області України.
- Захисні заходи включали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, вогневі групи та радіоелектронну боротьбу.
- У результаті активної протидії ППО вдалося збити 14 ударних дронів, залишивши ворожі ракети та дрони без змоги досягти цілей.
- Атака Росії спрямована на портову інфраструктуру Одеської області та енергооб'єкт у Рівненській області. Обстріли призвели до оголошення повітряної тривоги.
Як відпрацювала ППО
В результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях. Дрони окупанти запускали із району Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (Крим).
Обстріл РФ по Україні
Після 00:00 у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною став черговий запуск Росією ударних БпЛА типу "Шахед". Пізніше в Одесі прогреміли вибухи.
Як зазначив Олещук, ракетами було атаковано портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БПЛА не досягли своїх цілей.
Крім того, Росія атакувала ударними дронами енергооб'єкт у Рівненській області.
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