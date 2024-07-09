Армія РФ обстріляла Харківщину. Загинуло двоє людей

9 липня російські окупанти завдали авіаударів по селищу Купʼянськ-Вузловий у Харківській області. Там загинули дві людини.
Головні тези:
- Російські окупанти обстріляли Харківщину, внаслідок чого загинули дві людини.
- Чотири людини отримали поранення, у тому числі 73-річна жінка з гострою реакцією на стрес.
- У результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки та господарчі приміщення, виникли пожежі.
- Росія вчинила схожі атаки на інші населені пункти Харківської області, призводячи до нових жертв і руйнувань.
Що відомо про обстріл Росією Харківщини
Як зазначається, внаслідок обстрілу загиблі — 73-річний чоловік і 67-річна жінка. Постраждали чотири людини — 40-річний чоловік, дві жінки, 88 і 18 років, поранені, у жінки 73 років гостра реакція на стрес.
У селищі пошкоджені житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.
Купʼянська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Росія атакувала авіабомбою Селидове
Російські війська раніше скинули авіабомбу на Селидове Донецької області, внаслідок чого загинула 63-річна жінка, ще двоє людей поранені.
Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу Селидового. Місто потрапило під вогонь сьогодні в середині дня — росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільним.
Також окупанти пошкодили 24 будинки і 2 автомобілі. Очільник ОВА Вадим Філашкін знову закликав мешканців області евакуюватися.
Також 4 липня російські терористи бомбили село Руська Лозова у Дергачівському районі Харківської області, є жертва.
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