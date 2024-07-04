Авіація РФ скинула КАБ на Дергачівський район Харківщини — є загибла

Вдень 4 липня російські терористи бомбили село Руська Лозова у Дергачівському районі Харківської області, є жертва.
Головні тези:
- У результаті авіаударів російських терористів на Харківщині загинула одна місцева мешканка, а також поранено шістьох чоловік.
- Село Руська Лозова постраждало від авіабомбардувань, що спричинило руйнування приватних мешкань та господарських будівель.
- Поранені особи отримали медичну допомогу, а правоохоронні органи розпочали досудові розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни.
- Авіаудари та обстріли російських військ стали причиною серйозних пошкоджень приватного майна та житлових будинків на Харківщині.
- Ситуація у Харківській області залишається напруженою через дії окупантів, що спричиняють загибель та травми серед мирного населення.
Окупанти РФ вдарили КАБом по Руській Лозовій
Про це повідомив В’ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.
Є пошкодження декількох приватних домоволодінь. Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань уточнюється.
Обстріли Росією Харківщини: що відомо
На Харківщині через обстріли з боку російської армії поранено шістьох мирних мешканців: прокурори фіксують наслідки.
За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
3 липня орієнтовно о 2:00 військові ЗС РФ з артилерії обстріляли с. Піщане Купʼянського району: поранено 55-річного чоловіка.
Також 3 липня внаслідок ворожого авіаудару по с. Котівка Вовчанської ТГ отримав поранення 52-річний чоловік.
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