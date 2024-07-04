Авіація РФ скинула КАБ на Дергачівський район Харківщини — є загибла

Вдень 4 липня російські терористи бомбили село Руська Лозова у Дергачівському районі Харківської області, є жертва.

Окупанти РФ вдарили КАБом по Руській Лозовій

На жаль, внаслідок удару загинула місцева мешканка. Щиро співчуваю рідним та близьким загиблої. Поширити

Про це повідомив В’ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

Є пошкодження декількох приватних домоволодінь. Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань уточнюється.

Обстріли Росією Харківщини: що відомо

На Харківщині через обстріли з боку російської армії поранено шістьох мирних мешканців: прокурори фіксують наслідки.

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 липня близько 5:00 ворог здійснив авіаудари по с. Глушківка Купʼянського району. Отримали поранення чотири людини: троє жінок та чоловік. Пошкоджено низку приватних домоволодінь та господарчих будівель. Поширити

3 липня орієнтовно о 2:00 військові ЗС РФ з артилерії обстріляли с. Піщане Купʼянського району: поранено 55-річного чоловіка.