Авіація РФ скинула КАБ на Дергачівський район Харківщини — є загибла
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ скинула КАБ на Дергачівський район Харківщини — є загибла

Харківщина
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Джерело:  online.ua

Вдень 4 липня російські терористи бомбили село Руська Лозова у Дергачівському районі Харківської області, є жертва.

Головні тези:

  • У результаті авіаударів російських терористів на Харківщині загинула одна місцева мешканка, а також поранено шістьох чоловік.
  • Село Руська Лозова постраждало від авіабомбардувань, що спричинило руйнування приватних мешкань та господарських будівель.
  • Поранені особи отримали медичну допомогу, а правоохоронні органи розпочали досудові розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни.
  • Авіаудари та обстріли російських військ стали причиною серйозних пошкоджень приватного майна та житлових будинків на Харківщині.
  • Ситуація у Харківській області залишається напруженою через дії окупантів, що спричиняють загибель та травми серед мирного населення.

Окупанти РФ вдарили КАБом по Руській Лозовій

На жаль, внаслідок удару загинула місцева мешканка. Щиро співчуваю рідним та близьким загиблої.

Про це повідомив В’ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

Є пошкодження декількох приватних домоволодінь. Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань уточнюється.

Обстріли Росією Харківщини: що відомо

На Харківщині через обстріли з боку російської армії поранено шістьох мирних мешканців: прокурори фіксують наслідки.

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 липня близько 5:00 ворог здійснив авіаудари по с. Глушківка Купʼянського району. Отримали поранення чотири людини: троє жінок та чоловік. Пошкоджено низку приватних домоволодінь та господарчих будівель.

3 липня орієнтовно о 2:00 військові ЗС РФ з артилерії обстріляли с. Піщане Купʼянського району: поранено 55-річного чоловіка.

Також 3 липня внаслідок ворожого авіаудару по с. Котівка Вовчанської ТГ отримав поранення 52-річний чоловік.

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