Російські окупанти атакували Харківщину, Сумщину та Херсон

Атака Росії на Херсон — що відомо

Згідно з останніми даними, вночі 2 липня російські загарбники завдавали удари по центральній частині Херсона з РСЗВ та артилерії.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Виспатися сьогодні Херсону орки, мабуть, не дадуть. З РСЗВ та артилерії відпрацювали по центральній частині міста, — йдеться в його повідомленні. Поширити

Варто також зазначити, що 1 липня армія РФ обстрілювала Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

Під ударом РФ також опинилася Харківська область

Як повідомляє ДСНС України, російські окупанти обстріляли на Харківщині пшеничний лан села Карасівка Золочівської громади, виникла пожежа.

Рятувальники також наголошують, що на місці обстрілу спалахнув вогонь.

Їм вдалося оперативно локалізували загорання, аби не допустити знищення усього поля, загальною площею у 110 га. Поширити

Що відомо про ситуацію у Сумській області

1 липня ворог здійснив 31 обстріл Сумської області: атакували FPV-дронами, скидали ВОГ і міни.

Зафіксовано 92 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади, — повідомляє військова адміністрація Сумської області. Поширити

Також російські окупанти били по Шалигинській громаді зі ствольної артилерії, 6 вибухів.

По Краснопільській громаді були мінометні обстріли, удар БпЛА типу "Ланцет", обстріл із стольної артилерії — 18 вибухів.