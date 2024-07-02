Російські окупанти атакували Харківщину, Сумщину та Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти атакували Харківщину, Сумщину та Херсон

ДСНС України
Харківщина

Армія РФ продовжує щоденно тероризувати різні регіони України. Протягом минулої доби під ударом ворога опинилися сотні населених пунктів.

Головні тези:

  • 1 липня російські окупанти обстрілювали з РСЗВ та артилерії центральні частини Херсона, пшеничні поля Харківщини та різні громади Сумської області.
  • Ворожі обстріли призвели до пожежі у селі Карасівка Золочівської громади Харківської області та значних пошкоджень в інших районах.
  • Атаки ворога здійснюються за допомогою різних видів зброї, зокрема FPV-дронів, мінометів, артилерії та інші засобів.

Атака Росії на Херсон — що відомо

Згідно з останніми даними, вночі 2 липня російські загарбники завдавали удари по центральній частині Херсона з РСЗВ та артилерії.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Виспатися сьогодні Херсону орки, мабуть, не дадуть. З РСЗВ та артилерії відпрацювали по центральній частині міста, — йдеться в його повідомленні.

Варто також зазначити, що 1 липня армія РФ обстрілювала Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

Під ударом РФ також опинилася Харківська область

Як повідомляє ДСНС України, російські окупанти обстріляли на Харківщині пшеничний лан села Карасівка Золочівської громади, виникла пожежа.

Рятувальники також наголошують, що на місці обстрілу спалахнув вогонь.

Їм вдалося оперативно локалізували загорання, аби не допустити знищення усього поля, загальною площею у 110 га.

Що відомо про ситуацію у Сумській області

1 липня ворог здійснив 31 обстріл Сумської області: атакували FPV-дронами, скидали ВОГ і міни.

Зафіксовано 92 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади, — повідомляє військова адміністрація Сумської області.

Також російські окупанти били по Шалигинській громаді зі ствольної артилерії, 6 вибухів.

По Краснопільській громаді були мінометні обстріли, удар БпЛА типу "Ланцет", обстріл із стольної артилерії — 18 вибухів.

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