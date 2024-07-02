Російські окупанти атакували Харківщину, Сумщину та Херсон

Армія РФ продовжує щоденно тероризувати різні регіони України. Протягом минулої доби під ударом ворога опинилися сотні населених пунктів.
Головні тези:
- 1 липня російські окупанти обстрілювали з РСЗВ та артилерії центральні частини Херсона, пшеничні поля Харківщини та різні громади Сумської області.
- Ворожі обстріли призвели до пожежі у селі Карасівка Золочівської громади Харківської області та значних пошкоджень в інших районах.
- Атаки ворога здійснюються за допомогою різних видів зброї, зокрема FPV-дронів, мінометів, артилерії та інші засобів.
Атака Росії на Херсон — що відомо
Згідно з останніми даними, вночі 2 липня російські загарбники завдавали удари по центральній частині Херсона з РСЗВ та артилерії.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
Варто також зазначити, що 1 липня армія РФ обстрілювала Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.
Під ударом РФ також опинилася Харківська область
Як повідомляє ДСНС України, російські окупанти обстріляли на Харківщині пшеничний лан села Карасівка Золочівської громади, виникла пожежа.
Рятувальники також наголошують, що на місці обстрілу спалахнув вогонь.
Що відомо про ситуацію у Сумській області
1 липня ворог здійснив 31 обстріл Сумської області: атакували FPV-дронами, скидали ВОГ і міни.
Також російські окупанти били по Шалигинській громаді зі ствольної артилерії, 6 вибухів.
По Краснопільській громаді були мінометні обстріли, удар БпЛА типу "Ланцет", обстріл із стольної артилерії — 18 вибухів.
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