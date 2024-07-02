Умєров та Остін проведуть зустріч у Пентагоні — відома причина

2 липня керівники оборонних відомств України та США, Рустем Умєров і Ллойд Остін проведуть зустріч у Пентагоні.

Україна та США обговорять питання двостороннього оборонного співробітництва

Про це повідомила в понеділок під час пресбрифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Міністр оборони України Рустем Умєров завтра відвідає Пентагон для зустрічі з міністром Остіном. Цей візит підкреслює постійну відданість Сполучених Штатів підтримці суверенітету й безпеці України — зауважила представниця оборонного відомства США. Поширити

Вона поінформувала, що сторони обговорять двостороннє оборонне співробітництво, питання регіональної безпеки, а також шляхи посилення оборонного партнерства між США й Україною.

Пентагон закликають підготувати більше українських пілотів на F-16 — Politico

Група демократів у Палаті представників Конгресу США закликає Пентагон розширити підготовку українських пілотів винищувачів F-16.

Як зазначається, законодавці на чолі з депутатом Адамом Шиффом підтримують запит України на підготовку ще 10 українських пілотів F-16 цього року і в новому листі просять міністра оборони Ллойда Остіна задовольнити цей запит.

Прохання надходить у критичний момент триваючої війни РФ проти України, коли розгортання літаків F-16 може суттєво вплинути на результат війни, — йдеться у листі 15 законодавців, який отримав Politico. Поширити

До кінця року Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів, щоб ними керувати, ця ситуація загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Україні, додали вони.

Минулого року президент Джо Байден схвалив передачу Україні літаків з Норвегії, Бельгії, Данії та Нідерландів, але підготовка пілотів зіткнулася з логістичними проблемами.

Американські законодавці стверджують, що союзники по НАТО мають широкі навчальні програми і могли б задовольнити запит України на додаткові тренування. Але вони хочуть, щоб Пентагон очолив цей процес. Вони пишуть, що він "може забезпечити найдоцільніший спосіб" розширення програми.