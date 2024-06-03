Умєров закликав світові оборонні компанії створювати спільні підприємства з Україною
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров закликав світові оборонні компанії створювати спільні підприємства з Україною

Рустем Умєров
Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров звернувся до провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів з закликом інвестувати у виробництво зброї в Україні.

Головні тези:

  • Рустем Умєров закликав світові оборонні компанії до співпраці з Україною у виробництві зброї.
  • Україна активно розширює виробництво зброї та співпрацює з провідними оборонними компаніями.
  • Партнерство зі світовими гігантами дозволить Україні отримати доступ до новітніх технологій.
  • Українське військо має покращити своє озброєння за рахунок співпраці з міжнародними партнерами.
  • Інвестиції у військову індустрію сприятимуть національній безпеці та економічному розвитку України.

Україна повинна створити потужну військову індустрію — Умєров

На Азійському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" Умєров зустрівся з представниками провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів, включаючи BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle.

Закликав їх інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства. Це партнерство має великий потенціал: Україна отримує доступ до новітніх технологій, а компанії — можливість розробляти передову зброю.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

Він наголосив, що створення потужної військової індустрії є для України питанням національної безпеки.

Ми вже співпрацюємо з цими компаніями, а наші воїни успішно випробовують їхнє озброєння, техніку та технології на полі бою, надаючи унікальний зворотний зв'язок, що дозволяє покращувати продукцію. Наш фокус — це виробництво в Україні або залучення українських компаній до співпраці з цими світовими гігантами.

Виробництво зброї в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна збільшила виробництво зброї.

Так, у країні працюють понад 500 державних та приватних оборонних компаній. Також Україна виробляє зброю разом з партнерами на їх потужностях.

Україна масштабує виробництво боєприпасів. Уряд збільшив прибутковість для українських підприємств. Як зазначають у Міноборони, наразі пріоритетом у зброї для ЗСУ залишаються засоби ППО та ракети для них. Також українська армія потребує артилерійських снарядів та засобів РЕБ.

16 квітня Королівство Данія оголосило про виділення 200 млн данських крон (28,5 млн дол) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників. Загалом було виділено приблизно 2,2 млрд данських крон.

Це перше й поки що безпрецедентне рішення — коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави.

Таке рішення надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності українського ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.

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