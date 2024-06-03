Міністр оборони України Рустем Умєров звернувся до провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів з закликом інвестувати у виробництво зброї в Україні.
Головні тези:
- Рустем Умєров закликав світові оборонні компанії до співпраці з Україною у виробництві зброї.
- Україна активно розширює виробництво зброї та співпрацює з провідними оборонними компаніями.
- Партнерство зі світовими гігантами дозволить Україні отримати доступ до новітніх технологій.
- Українське військо має покращити своє озброєння за рахунок співпраці з міжнародними партнерами.
- Інвестиції у військову індустрію сприятимуть національній безпеці та економічному розвитку України.
Україна повинна створити потужну військову індустрію — Умєров
На Азійському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" Умєров зустрівся з представниками провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів, включаючи BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle.
Він наголосив, що створення потужної військової індустрії є для України питанням національної безпеки.
Ми вже співпрацюємо з цими компаніями, а наші воїни успішно випробовують їхнє озброєння, техніку та технології на полі бою, надаючи унікальний зворотний зв'язок, що дозволяє покращувати продукцію. Наш фокус — це виробництво в Україні або залучення українських компаній до співпраці з цими світовими гігантами.
Виробництво зброї в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна збільшила виробництво зброї.
Так, у країні працюють понад 500 державних та приватних оборонних компаній. Також Україна виробляє зброю разом з партнерами на їх потужностях.
Україна масштабує виробництво боєприпасів. Уряд збільшив прибутковість для українських підприємств. Як зазначають у Міноборони, наразі пріоритетом у зброї для ЗСУ залишаються засоби ППО та ракети для них. Також українська армія потребує артилерійських снарядів та засобів РЕБ.
Це перше й поки що безпрецедентне рішення — коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави.
Таке рішення надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності українського ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.
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