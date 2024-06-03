Министр обороны Украины Рустем Умеров обратился к ведущим мировым оборонным компаниям и технологическим гигантам с призывом инвестировать в производство оружия в Украине.
Главные тезисы
- Украина активно расширяет производство оружия и сотрудничает с мировыми оборонными компаниями, что способствует доступу к новейшим технологиям.
- Умеров обращается к мировым гигантам в области обороны с предложением создавать совместные предприятия в Украине, что позволит украинской армии улучшить вооружение.
- Инвестиции в военную индустрию способствуют росту экономики и национальной безопасности Украины.
- Приоритетом оружия для Вооруженных Сил Украины остаются ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды и средства радиоэлектронной борьбы.
- Решение Королевства Дания закупать вооружение у украинских производителей стало важным сигналом поддержки украинской армии и экономики.
Украина должна создать мощную военную индустрию — Умеров
На Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" Умеров встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle.
Он подчеркнул, что создание мощной военной индустрии является для Украины вопросом национальной безопасности.
Мы уже сотрудничаем с этими компаниями, а наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию. Наш фокус — это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами.
Производство оружия в Украине
С начала полномасштабного вторжения в Россию Украина увеличила производство оружия.
Так, в стране работает более 500 государственных и частных оборонных компаний. Также Украина производит оружие вместе с партнерами по их мощностям.
Украина масштабирует производство боеприпасов. Правительство увеличило прибыльность для украинских предприятий. Как отмечают в Минобороны, приоритетом в оружии для ВСУ остаются средства ПВО и ракеты для них. Также украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах и средствах РЭБ.
Это первое и пока беспрецедентное решение: когда изделия военного назначения для Сил обороны Украины закупаются у украинских производителей за средства другого государства.
Такое решение чрезвычайно важно и для украинской армии, и для украинской экономики. Производственные возможности украинского ОПК значительно превышают покупательские возможности госбюджета.
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