Министр обороны Украины Рустем Умеров обратился к ведущим мировым оборонным компаниям и технологическим гигантам с призывом инвестировать в производство оружия в Украине.

Украина должна создать мощную военную индустрию — Умеров

На Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" Умеров встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle.

Призвал их инвестировать в производство оружия и создавать совместные оборонные предприятия. У этого партнерства есть большой потенциал: Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании — возможность разрабатывать передовое оружие. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Он подчеркнул, что создание мощной военной индустрии является для Украины вопросом национальной безопасности.

Мы уже сотрудничаем с этими компаниями, а наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию. Наш фокус — это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами.

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Россию Украина увеличила производство оружия.

Так, в стране работает более 500 государственных и частных оборонных компаний. Также Украина производит оружие вместе с партнерами по их мощностям.

Украина масштабирует производство боеприпасов. Правительство увеличило прибыльность для украинских предприятий. Как отмечают в Минобороны, приоритетом в оружии для ВСУ остаются средства ПВО и ракеты для них. Также украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах и средствах РЭБ.

16 апреля Королевство Дания объявило о выделении 200 млн датских крон (28,5 млн долл) на закупку вооружения и военной техники для ВСУ у украинских производителей. В общей сложности было выделено примерно 2,2 млрд датских крон. Поделиться

Это первое и пока беспрецедентное решение: когда изделия военного назначения для Сил обороны Украины закупаются у украинских производителей за средства другого государства.

Такое решение чрезвычайно важно и для украинской армии, и для украинской экономики. Производственные возможности украинского ОПК значительно превышают покупательские возможности госбюджета.