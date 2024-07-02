Умеров и Остин проведут встречу в Пентагоне — известная причина

2 июля руководители оборонных ведомств Украины и США, Рустем Умеров и Ллойд Остин проведут встречу в Пентагоне.

Украина и США обсудят вопросы двустороннего оборонного сотрудничества

Об этом сообщила в понедельник во время прессбрифинга заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Министр обороны Украины Рустем Умеров завтра посетит Пентагон для встречи с министром Остином. Этот визит подчеркивает постоянную приверженность Соединенных Штатов к поддержке суверенитета и безопасности Украины, — отметила представитель оборонного ведомства США. Поделиться

Она сообщила, что стороны обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, вопросы региональной безопасности, а также пути усиления оборонного партнерства между США и Украиной.

Пентагон призывают подготовить больше украинских пилотов на F-16 — Politico

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США призывает Пентагон расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16.

Законодатели во главе с депутатом Адамом Шиффом поддерживают запрос Украины на подготовку еще 10 украинских пилотов F-16 в этом году и в новом письме просят министра обороны Ллойда Остина удовлетворить этот запрос.

Просьба поступает в критический момент продолжающейся войны РФ против Украины, когда развертывание самолетов F-16 может оказать существенное влияние на исход войны, — говорится в письме 15 законодателей, которое получило Politico. Поделиться

До конца года у Украины будет больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять, эта ситуация грозит взорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине, добавили они.

В прошлом году президент Джо Байден одобрил передачу Украине самолетов из Норвегии, Бельгии, Дании и Нидерландов, но подготовка пилотов столкнулась с логистическими проблемами.

Американские законодатели утверждают, что союзники по НАТО имеют широкие обучающие программы и могли бы удовлетворить запрос Украины на дополнительные тренировки. Но они хотят, чтобы Пентагон возглавил этот процесс. Они пишут, что он "может обеспечить наиболее подходящий способ" расширения программы.