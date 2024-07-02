Умеров и Остин проведут встречу в Пентагоне — известная причина

2 июля руководители оборонных ведомств Украины и США, Рустем Умеров и Ллойд Остин проведут встречу в Пентагоне.
Главные тезисы
- Встреча министров обороны Украины и США важна для оборонного сотрудничества двух государств.
- Группа законодателей США призывает Пентагон подготовить больше украинских пилотов на истребителях F-16 из-за критичного момента в войне с РФ.
- События в Пентагоне подчеркивают постоянную поддержку Соединенных Штатов суверенитета и безопасности Украины.
- Предоставление Украине самолетов F-16 требует подготовки квалифицированных пилотов для максимальной эффективности в условиях войны.
Украина и США обсудят вопросы двустороннего оборонного сотрудничества
Об этом сообщила в понедельник во время прессбрифинга заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх.
Она сообщила, что стороны обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, вопросы региональной безопасности, а также пути усиления оборонного партнерства между США и Украиной.
Пентагон призывают подготовить больше украинских пилотов на F-16 — Politico
Группа демократов в Палате представителей Конгресса США призывает Пентагон расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16.
Законодатели во главе с депутатом Адамом Шиффом поддерживают запрос Украины на подготовку еще 10 украинских пилотов F-16 в этом году и в новом письме просят министра обороны Ллойда Остина удовлетворить этот запрос.
До конца года у Украины будет больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять, эта ситуация грозит взорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине, добавили они.
В прошлом году президент Джо Байден одобрил передачу Украине самолетов из Норвегии, Бельгии, Дании и Нидерландов, но подготовка пилотов столкнулась с логистическими проблемами.
Американские законодатели утверждают, что союзники по НАТО имеют широкие обучающие программы и могли бы удовлетворить запрос Украины на дополнительные тренировки. Но они хотят, чтобы Пентагон возглавил этот процесс. Они пишут, что он "может обеспечить наиболее подходящий способ" расширения программы.
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