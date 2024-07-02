Российские оккупанты атаковали Харьковщину, Сумщину и Херсон

Армия РФ продолжает ежедневно терроризировать разные регионы Украины. За прошедшие сутки под ударом врага оказались сотни населенных пунктов.
Главные тезисы
- 1 июля российские оккупанты обстреливали из РСЗО и артиллерии центральные части Херсона, пшеничные поля Харьковщины, а также общины Сумской области.
- Вражеские обстрелы привели к пожару в селе Карасовка Золочевской общины Харьковской области и значительным повреждениям в других районах.
- Атаки врага осуществляются с помощью различных видов оружия, в частности FPV-дронов, минометов, артиллерии и других средств.
Атака России на Херсон — что известно
Согласно последним данным, ночью 2 июля российские захватчики наносили удары по центральной части Херсона с РСЗО и артиллерии.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
Следует также отметить, что 1 июля армия РФ обстреливала Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра.
Под ударом РФ также оказалась Харьковская область
Как сообщает ГСЧС Украины, российские оккупанты обстреляли в Харьковской области пшеничный лан села Карасовка Золочевской общины, возник пожар.
Спасатели также отмечают, что на месте обстрела вспыхнул огонь.
Что известно о ситуации в Сумской области
1 июля враг совершил 31 обстрел Сумской области: атаковали FPV-дронами, сбрасывали ВОГ и мины.
Также российские оккупанты били по Шалыгинской общине из ствольной артиллерии, 6 взрывов.
По Краснопольской общине были минометные обстрелы, удар БпЛА типа "Ланцет", обстрел из стольной артиллерии — 18 взрывов.
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