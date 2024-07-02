Российские оккупанты атаковали Харьковщину, Сумщину и Херсон
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты атаковали Харьковщину, Сумщину и Херсон

ДСНС Украины
пожар
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Армия РФ продолжает ежедневно терроризировать разные регионы Украины. За прошедшие сутки под ударом врага оказались сотни населенных пунктов.

Главные тезисы

  • 1 июля российские оккупанты обстреливали из РСЗО и артиллерии центральные части Херсона, пшеничные поля Харьковщины, а также общины Сумской области.
  • Вражеские обстрелы привели к пожару в селе Карасовка Золочевской общины Харьковской области и значительным повреждениям в других районах.
  • Атаки врага осуществляются с помощью различных видов оружия, в частности FPV-дронов, минометов, артиллерии и других средств.

Атака России на Херсон — что известно

Согласно последним данным, ночью 2 июля российские захватчики наносили удары по центральной части Херсона с РСЗО и артиллерии.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Выспаться сегодня Херсону орки, вероятно, не дадут. С РСЗО и артиллерии отработали по центральной части города, — сказано в его сообщении.

Следует также отметить, что 1 июля армия РФ обстреливала Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра.

Под ударом РФ также оказалась Харьковская область

Как сообщает ГСЧС Украины, российские оккупанты обстреляли в Харьковской области пшеничный лан села Карасовка Золочевской общины, возник пожар.

Спасатели также отмечают, что на месте обстрела вспыхнул огонь.

Им удалось оперативно локализовать возгорание, чтобы не допустить уничтожения всего поля общей площадью в 110 га.

Что известно о ситуации в Сумской области

1 июля враг совершил 31 обстрел Сумской области: атаковали FPV-дронами, сбрасывали ВОГ и мины.

Зафиксировано 92 взрыва. Под обстрелами были Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Середино-Будская общины, — сообщает военная администрация Сумской области.

Также российские оккупанты били по Шалыгинской общине из ствольной артиллерии, 6 взрывов.

По Краснопольской общине были минометные обстрелы, удар БпЛА типа "Ланцет", обстрел из стольной артиллерии — 18 взрывов.

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