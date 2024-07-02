Оккупационные войска создали продовольственный кризис на ТОТ — Луганская ОВА
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупационные войска создали продовольственный кризис на ТОТ — Луганская ОВА

Артем Лисогор / Луганская ОВА
ТОТ
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В населенных пунктах временно оккупированной Луганской области российские захватчики довели гуманитарную ситуацию до критического предела.

Главные тезисы

  • Власти РФ ограничили выдачу гуманитарной помощи во временно оккупированной Луганской области, что привело к усугублению продовольственного кризиса в городах, где местные жители сталкиваются с дефицитом продовольственных товаров.
  • В городе Лисичанск и других населенных пунктах оккупанты выдают пищевые наборы только определенным категориям населения с паспортом РФ, что обострило ситуацию в обществе.
  • Продовольственный кризис из-за боев и отсутствия электроснабжения также надвигается на Кременную, что затрудняет поставки и хранение продуктов питания.

Оккупационные власти ограничили выдачу гуманитарной помощи во временно оккупированном Луганске

В Лисичанске, где местные третий год выживают благодаря помощи от так называемого братского народа, ограничили выдачу гуманитарки, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Пищевые наборы оккупанты выдают только людям старше 70 лет, многодетным семьям и некоторым другим льготным категориям при наличии паспорта РФ.

В Северодонецке в это время горожане вынуждены зарабатывать донорством. За одну "добровольную" сдачу крови захватчики платят 792 рубля. В соцсетях пишут, что это едва ли не единственный гарантированный способ получить деньги.

Кроме того, продовольственный кризис надвигается на Кременную.

По данным ОВА, из-за плотных боев вокруг города и длительного отсутствия света в город практически не завозят продовольственные товары, а на полках — сомнительного качества, ведь холодильники не работают.

Не намного лучше ситуация и в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном, которые также используют для утилизации просроченных продуктов, поскольку у людей нет ни денег, ни выбора.

Около 1,5 млн украинских детей остаются на оккупированных Россией территориях

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время Всеукраинского форума «Культура во время войны. Человеческий капитал».

Итак, человеческий капитал. Как вице-премьер, как министр я действительно занимаюсь людьми, пострадавшими от вооруженной агрессии Российской Федерации. Это 6 млн украинских граждан на временно оккупированных территориях. Это 1,5 млн детей, которые сейчас находятся на ТОТ. В то же время мы говорим о почти 5 млн. внутренних переселенцев. Некоторые из них остались без ничего, однако не меняют своей донецкой или луганской прописки, ожидая возвращения.

Ирина Верещук

Ирина Верещук

Министр по вопросам реинтеграции ТОТ

Верещук подчеркнула, что человеческий капитал также составляют украинцы, уехавшие за пределы страны. По ее словам, люди готовы возвращаться на деоккупированные территории, приобщаться к восстановлению инфраструктуры, как только закончатся активные боевые действия.

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