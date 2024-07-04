Авиация РФ сбросила КАБ на Дергачевский район Харьковщины — есть погибшая

Днем 4 июля российские террористы бомбили село Русская Лозовая в Дергачевском районе Харьковской области, есть жертва.
Главные тезисы
- Авиация РФ нанесла удар по селу Русская Лозовая в Харьковской области, что привело к гибели одного человека.
- Российские авиаудары в Харьковской области вызвали разрушения частных и хозяйственных зданий.
- Правоохранительные органы Украины начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, связанных с авиаударами и обстрелами в Харьковской области.
- Ситуация на Харьковщине остается напряженной из-за действий оккупантов, вызывающих гибель и травмы среди мирного населения.
Оккупанты РФ ударили КАБом по Русской Лозовой
Об этом сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской МВА.
Имеются повреждения нескольких частных домовладений. Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется.
Обстрелы Россией Харьковщины: что известно
В Харьковской области из-за обстрелов со стороны российской армии ранены шесть мирных жителей: прокуроры фиксируют последствия.
При процессуальном руководстве Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
3 июля ориентировочно в 2:00 военные ВС РФ по артиллерии обстреляли с. Песчаное Купянского района: ранен 55-летний мужчина.
Также 3 июля в результате вражеского авиаудара по с. Котовка Волчанской ТГ получил ранение 52-летний мужчина.
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