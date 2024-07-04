Авиация РФ сбросила КАБ на Дергачевский район Харьковщины — есть погибшая

Днем 4 июля российские террористы бомбили село Русская Лозовая в Дергачевском районе Харьковской области, есть жертва.

Оккупанты РФ ударили КАБом по Русской Лозовой

К сожалению, в результате удара погибла местная жительница. Искренне сочувствую родным и близким погибшей. Поделиться

Об этом сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской МВА.

Имеются повреждения нескольких частных домовладений. Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется.

Обстрелы Россией Харьковщины: что известно

В Харьковской области из-за обстрелов со стороны российской армии ранены шесть мирных жителей: прокуроры фиксируют последствия.

При процессуальном руководстве Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 4 июля около 5:00 враг совершил авиаудары по с. Глушковка Купянского района. Получили ранения четыре человека: три женщины и мужчина. Поврежден ряд частных домовладений и хозяйственных построек. Поделиться

3 июля ориентировочно в 2:00 военные ВС РФ по артиллерии обстреляли с. Песчаное Купянского района: ранен 55-летний мужчина.