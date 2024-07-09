Армия РФ обстреляла Харьковскую область. Погибли два человека
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Харьковскую область. Погибли два человека

Харьковская обласная прокуратура
Армия РФ обстреляла Харьковскую область. Погибли два человека
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9 июля российские оккупанты нанесли авиаудары по поселку Купянск-Узловой в Харьковской области. Там погибли два человека.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла авиаудары по Харьковской области, погибли два человека и несколько получили ранения.
  • Прокуратура начала расследование по факту обстрела, квалифицируя его как умышленное убийство с нарушением законов и обычаев войны.
  • Также Россия атаковала город Селидово в Донецкой области, что привело к гибели одного человека и ранению еще двух.

Что известно об обстреле Россией Харьковщины

Как отмечается, в результате обстрела погибшие — 73-летний мужчина и 67-летняя женщина. Пострадали четыре человека — 40-летний мужчина, две женщины, 88 и 18 лет, ранены, у женщины 73 лет острая реакция на стресс.

В поселке повреждены жилые дома и хозяйственные помещения. Возникли пожары.

Купянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Россия атаковала авиабомбой Селидово

Российские войска ранее сбросили авиабомбу на Селидово Донецкой области, в результате чего погибла 63-летняя женщина, еще два человека ранены.

По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Селидового. Город попал под огонь сегодня в середине дня — россияне снова ударили авиабомбой по гражданским.

Также оккупанты повредили 24 дома и 2 автомобиля. Глава ОВА Вадим Филашкин снова призвал жителей области эвакуироваться.

Также 4 июля российские террористы бомбили село Русская Лозовая в Дергачевском районе Харьковской области, есть жертва.

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