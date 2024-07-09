Армия РФ обстреляла Харьковскую область. Погибли два человека

9 июля российские оккупанты нанесли авиаудары по поселку Купянск-Узловой в Харьковской области. Там погибли два человека.

Что известно об обстреле Россией Харьковщины

Как отмечается, в результате обстрела погибшие — 73-летний мужчина и 67-летняя женщина. Пострадали четыре человека — 40-летний мужчина, две женщины, 88 и 18 лет, ранены, у женщины 73 лет острая реакция на стресс.

В поселке повреждены жилые дома и хозяйственные помещения. Возникли пожары.

Купянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Россия атаковала авиабомбой Селидово

Российские войска ранее сбросили авиабомбу на Селидово Донецкой области, в результате чего погибла 63-летняя женщина, еще два человека ранены.

По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Селидового. Город попал под огонь сегодня в середине дня — россияне снова ударили авиабомбой по гражданским.

Также оккупанты повредили 24 дома и 2 автомобиля. Глава ОВА Вадим Филашкин снова призвал жителей области эвакуироваться.

Также 4 июля российские террористы бомбили село Русская Лозовая в Дергачевском районе Харьковской области, есть жертва.