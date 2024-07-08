Войска РФ обстреляли Харьков. Есть пострадавшие

В Харькове в результате российских обстрелов этой ночью в Основянском районе города были повреждены несколько частных домов, произошел пожар. Кроме того, из-за вражеской атаки пострадали два человека.

В Харькове из-за ночных обстрелов повреждены дома и есть пострадавшие

Мэр проинформировал, что пострадавшие — женщины. Им оказывают медицинскую помощь в больнице.

В одном из трех поврежденных домов произошел пожар.

Ночью под вражеским обстрелом находился Основянский район города. Повреждены три частных дома, в одном из них был пожар. Пострадали две женщины, обе госпитализированы, — написал мэр в своем Telegram. Поделиться

Как уточнил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пострадавшим женщинам в Харькове 50 и 75 лет

Кроме того, рассказал чиновник, пожар в Основянском районе города в частном доме возник вследствие падения обломков боеприпаса.

Также были повреждены авто и хозяйственные сооружения.

Россия атаковала дронами Украину 6 июля

Как сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 6 июля противник атаковал 27-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Крыма и Курской области (РФ).

Вражеские дроны сбили на территории 12 областей Украины.

Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 «шахеда» в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях, говорится в сообщении.

Для защиты украинской территории от дронов РФ привлекались: