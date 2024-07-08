Войска РФ обстреляли Харьков. Есть пострадавшие

В Харькове в результате российских обстрелов этой ночью в Основянском районе города были повреждены несколько частных домов, произошел пожар. Кроме того, из-за вражеской атаки пострадали два человека.
Главные тезисы
- В результате российских обстрелов в Основянском районе Харькова были повреждены частные дома и произошел пожар.
- Две женщины получили ранения в результате вражеской атаки и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.
- Пожар в частном доме в Основянском районе Харькова возник вследствие падения обломков боеприпаса.
- В ночь на 6 июля Россия атаковала дронами Украину, а украинским защитникам удалось поразить 24 боевых дрона.
- Для защиты от дронов РФ привлекались разные подразделения, включая зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
В Харькове из-за ночных обстрелов повреждены дома и есть пострадавшие
Мэр проинформировал, что пострадавшие — женщины. Им оказывают медицинскую помощь в больнице.
В одном из трех поврежденных домов произошел пожар.
Как уточнил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пострадавшим женщинам в Харькове 50 и 75 лет
Кроме того, рассказал чиновник, пожар в Основянском районе города в частном доме возник вследствие падения обломков боеприпаса.
Также были повреждены авто и хозяйственные сооружения.
Россия атаковала дронами Украину 6 июля
Как сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 6 июля противник атаковал 27-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Крыма и Курской области (РФ).
Вражеские дроны сбили на территории 12 областей Украины.
Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 «шахеда» в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях, говорится в сообщении.
Для защиты украинской территории от дронов РФ привлекались:
мобильные огневые группы Сил обороны Украины
зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил
ПВО Сухопутных войск
подразделения радиоэлектронной борьбы
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