Наступление оккупационной армии РФ на Харьковщине фактически остановилось, однако российские оккупанты продолжают давить на Донбассе и заставляют украинских военных отступать.

Что происходит на фронте

По информации журналистов издания, украинские военные вынуждены были отойти из района канала Северский Донец-Донбасс в городе Часов Яр Донецкой области.

Решение об отступлении было принято после разрушения российскими оккупантами всех мостов через канал, отделявший центр Часового Яра от окруженного района.

Подчеркивается, что линия обороны ВСУ размещается на западном берегу канала.

Этот участок шириной 10 км остается значительным препятствием для преступной армии РФ, до сих пор не демонстрировавшей эффективного выполнения подобного рода тактических задач.

Я думаю, что мы сможем удерживать этот рубеж еще долго, потому что я не вижу, как они могут пересечь канал, кроме как завалив его своими телами, – отметил в комментарии журналистам издание командир подразделения боевых беспилотников Александр. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что высокое расположение Часового Яра обеспечивает рубеж, блокирующий продвижение российских оккупантов в направлении Славянска и Краматорска.

В последние недели оккупационная армия РФ значительно увеличила интенсивность собственных наступательных действий на Донбассе.

До сих пор наступление российских окупантов проходило в форме медленного захвата украинской территории со скоростью около 10 кв. км в день на участке фронта около 700 км протяженностью.

Однако в последние дни преступная армия РФ смогла оттеснить украинских военных не только в районе Часового Яра, а в 25 км к югу от него в окрестностях города Торецк.

Отмечается, что это последний участок фронта, который не претерпевал изменений с февраля 2022 года.

Это результат серьезной ошибки командования, отдавшего приказ об одновременной ротации двух бригад в одном месте и без координации. В результате враг, видевший операцию через свои разведывательные беспилотники, воспользовался дезорганизацией и занял несколько позиций, - считает военно-политический аналитик Александр Коваленко. Поделиться

По словам другого военного аналитика Евгения Дикого, отступление в районе Часового Яра было ожидаемым, ведь российские оккупанты полностью разрушили микрорайон "Канал", не оставив там ни одного уцелевшего здания.

Гораздо большее беспокойство, как подчеркивает эксперт, вызывает ситуация в районе Торецка.

Прорыв из Торецка может позволить россиянам атаковать южный фланг Часового Яра, что значительно усложнит его оборону, – предупреждает Дикий. Поделиться

Он также отметил, что оккупационная армия РФ продвигается к югу, к дороге Т0504, одному из главных путей поставки ВСУ к Часовому Яру.

При этом Дикий спрогнозировал отступление украинских военных из Красногоровки уже в ближайшие дни.

Аналитик отметил, что хорошей новостью остается то, что украинские военные остановили наступление российских окупантов в Харьковской области.

Россияне сейчас находятся в обороне в этом секторе. Они были вынуждены усилить свои войска частями из Донбасса. Эта неудача заставила их отказаться или по крайней мере отложить на несколько месяцев планы наступления на Сумскую область, отмечает Дикий. Поделиться

Почему у УСУ проблемы с линией обороны на Донбассе

По словам авторов материала, неспособность украинских военных остановить наступление российских оккупантов на Донбассе объясняется слишком большим преимуществом преступной армии РФ в численности личного состава, количестве боеприпасов и военной техники.

Россия доминирует в воздухе и артиллерии. Их тактические самолеты сбрасывают на нас их главную ударную силу – большое количество 250- и 500-килограммовых управляемых авиабомб [КАБ]… Они также стреляют термобарическими ракетами [ТОС-1]. Печальнее всего, что они обстреливают нас из своей дальнобойной артиллерии, которую мы видим, но не можем до нее дотянуться. Нам нужны F-16 и зенитные системы как можно быстрее, чтобы переломить ситуацию, – рассказал журналистам один из украинских офицеров из командного центра ВСУ в Торецке. Поделиться

По его словам, оккупационная армия РФ не использует бронетехнику и ведет наступление исключительно пехотными подразделениями.

В частности, офицер ВСУ добавил, что российские оккупанты используют тактику так называемой "инфильтрации".

Она заключается в том, что пары или отряды солдат двигаются на расстоянии 15 метров друг от друга. Они рассредоточены, чтобы заставить тратить многие боеприпасы с небольшим эффектом.