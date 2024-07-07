Наступ окупаційної армії РФ на Харківщині фактично зупинився, однак російські окупанти продовжують тиснути на Донбасі і змушують українських військових відступати.
Головні тези:
- Наступ окупаційної армії РФ на Харківщині фактично зупинився, але продовжується на Донбасі, де російські війська тиснуть усе ближче до українських позицій.
- ЗСУ змушені були відступити з району каналу Сіверський Донець-Донбас у місті Часів Яр на Донеччині після зруйнування мостів окупантами, але успішно утримують позиції на західному березі каналу.
- Прорив окупантів в районі Торецька ускладнює оборону українських сил, але вдалося зупинити наступ РФ на Харківщині, що змусило російських окупантів перенести плани наступу на Сумщину.
- Росіянам вдалося матеріально та чисельно перевершити ЗСУ, що ускладнює оборону. Українські війська потребують додаткової підтримки та зброї.
- Російські окупанти ведуть наступ піхотними підрозділами з тактикою 'інфільтрації', що ставить перед українськими військами нові виклики і вимагає ефективних заходів утримання.
Що відбувається на фронті
За інформацією журналістів видання, українські військові змушені були відійти з району каналу Сіверський Донець-Донбас у місті Часів Яр на Донеччині.
Зазначається, що рішення про відступ було ухвалене після зруйнування російськими окупантами всіх мостів через канал, що відокремлював центр Часового Яру від оточеного району.
Підкреслюється, що наразі лінія оборони ЗСУ розміщується на західному березі каналу.
Ця ділянка шириною 10 км залишається значною перешкодою для злочинної армії РФ, яка досі не демонструвала ефективного виконання подібного роду тактичних завдань.
Автори матеріалу підкреслюють, що високе розташування Часового Яру забезпечує рубіж, який блокує просування російських окупантів у напрямку Слов’янська та Краматорська.
Протягом останніх тижнів окупаційна армія РФ значно збільшила інтенсивність власних наступальних дій на Донбасі.
Досі наступ російських окупантів проходив у формі повільного захоплення української території зі швидкістю близько 10 кв. км на день на ділянці фронту близько 700 км довжиною.
Однак протягом останніх днів злочинна армія РФ змогла відтіснити українських військових не лише в районі Часового Яру, а за 25 км на південь від нього а околицях міста Торецьк.
Зазначається, що це остання ділянка фронту, яка не зазнавала змін з лютого 2022 року.
За словами іншого військового аналітика Євгена Дикого, відступ в районі Часового Яру був очікуваним, адже російські окупанти повністю зруйнували мікрорайон “Канал”, не залишивши там жодної вцілілої будівлі.
Набагато більше занепокоєння, як підкреслює експерт, викликає ситуація в районі Торецька.
Він також зазначи, що окупаційна армія РФ просувається на південь, до дороги Т0504, одного з головних шляхів постачання ЗСУ у Часовому Яру.
При цьому Дикий спрогнозував відступ українських військових з Красногорівки вже найближчими днями.
Аналітик зазначив, що гарною новиною залишається те, що українські військові зупинили наступ російських окупантів на Харківщині.
Чому ЗСУ мають проблеми з лінією оборони на Донбасі
За словами авторів матеріалу, нездатність українських військових зупинити наступ російських окупантів на Донбасі пояснюється занадто великою перевагою злочинної армії РФ у чисельності особового складу, кількості боєприпасів та військової техніки.
За його словами, наразі окупаційна армія РФ не використовує бронетехніку і веде наступ виключно піхотними підрозділами.
Зокрема, офіцер ЗСУ додав, що російські окупанти використовують тактику так званої “інфільтрації”.
Вона полягає в тому, що пари або загони солдатів рухаються на відстані 15 метрів один від одного. Вони розосереджені, щоб змусити витрачати багато боєприпасів з невеликим ефектом.
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