ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ та 40 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 549 840 військових.
Головні тези:
- За допомогою системної роботи зі знищення ворожої ППО, українські військові продемонстрували високу результативність полювання на російські системи С-300/С-400.
- Протягом червня Армія РФ втратила рекордну кількість ствольної артилерії від початку вторгнення, що становить 1415 артсистем.
- Знищення 59 систем ворожої ППО у червні є другим за результативністю під час війни проти України, вказує військовий аналітик Олександр Коваленко.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1150 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8155 (+2) од.;
бойових броньованих машин — 8155 (+2) од.;
артилерійських систем — 14937 (+40) од.;
РСЗВ — 1115 од.;
засоби ППО — 879 (+1) од.;
літаків — 360 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11862 (+53) од.;
крилатих ракет — 2352 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 20103 (+50) од.;
спеціальної техніки — 2495 (+16) од.
ЗСУ протягом червня завдали армії РФ рекордних втрат
За словами військового аналітика з групи “Інформаційний спротив” Олександра Коваленка, протягом червня українські військові на фронті завдали злочинній армії РФ рекордних втрат, зокрема, у ствольній артилерії та іншій військовій техніці.
Коваленко зазначив, що протягом червня українські військові знищили 59 систем ворожої ППО, що є другим за кількістю результатом від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.
Він підкреслив, що протягом минулого місяця окупаційна армія РФ втратила рекордну кількість ствольної артилерії від початку масштабного вторгнення.
Мова йде про 1 тис 415 артсистем.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-