ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ та 40 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 549 840 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1150 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 8155 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 8155 (+2) од.;

артилерійських систем — 14937 (+40) од.;

РСЗВ — 1115 од.;

засоби ППО — 879 (+1) од.;

літаків — 360 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11862 (+53) од.;

крилатих ракет — 2352 (+1) од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 20103 (+50) од.;

спеціальної техніки — 2495 (+16) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

ЗСУ протягом червня завдали армії РФ рекордних втрат

За словами військового аналітика з групи “Інформаційний спротив” Олександра Коваленка, протягом червня українські військові на фронті завдали злочинній армії РФ рекордних втрат, зокрема, у ствольній артилерії та іншій військовій техніці.

Коваленко зазначив, що протягом червня українські військові знищили 59 систем ворожої ППО, що є другим за кількістю результатом від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Це стало можливим завдяки системній роботі зі знищення систем С-300/С-400 — як у тимчасово окупованому Криму, так і на материковій території України та Росії. Як бачимо, результативність полювання на російську ППО досить висока, і воно триває! — пояснив Коваленко. Поширити

Він підкреслив, що протягом минулого місяця окупаційна армія РФ втратила рекордну кількість ствольної артилерії від початку масштабного вторгнення.