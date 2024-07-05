Удари ЗСУ по Росії з рекордною дальністю — мапа

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало мапу рекордних (ТОП-10 за дальністю) уражень військових об'єктів в Росії за останні шість місяців.
Головні тези:
- ЗСУ опублікували мапу рекордних за дальністю ударів по Росії, де нанесення ударів системно збільшується за останні місяці.
- Використання української зброї дозволяє наносити глибинні удари на великі відстані, що підвищує ефективність операцій.
- Збільшення можливостей українського військово-промислового комплексу допомагає удосконалювати та посилювати оборонні можливості України.
- Системні удари спрямовані на військові об'єкти в Росії, прискорюючи завершення російсько-української війни.
- Хоча російська влада заперечує факт ураження об'єктів, свідчення місцевих мешканців підтверджують ефективність ударів ЗСУ.
ЗСУ опублікували мапу рекордних за дальністю ударів по Росії
З застосуванням української зброї по території РФ системно завдаються десятки глибинних ударів. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні "червоні лінії".
На мапі уражень видно, що відстань до цілей у РФ складає понад 800 кілометрів, найвіддаленіша наразі точка "прильоту" — у Орську, тобто мова йде про 1800 кілометрів.
ГУР уразило дронами Тамбовський пороховий завод
У результаті операції ГУР МОУ було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Як повідомляють джерела в українській розвідці, атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт ворожого ВПК. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника наразі уточнюються.
Водночас офіційна влада держави-агресорки заперечує факт ураження порохового заводу.
«Губернатор» Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що «обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем».
Попри це місцеві мешканці публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та загорянням на території об'єкта.
Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було, — прокоментував операцію співрозмовник в ГУР МОУ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-