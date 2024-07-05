Удари ЗСУ по Росії з рекордною дальністю — мапа

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало мапу рекордних (ТОП-10 за дальністю) уражень військових об'єктів в Росії за останні шість місяців.

ЗСУ опублікували мапу рекордних за дальністю ударів по Росії

З застосуванням української зброї по території РФ системно завдаються десятки глибинних ударів. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні "червоні лінії".

Поступово нарощуючи можливості українського військово-промислового комплексу, Сили оборони України постійно збільшують дальність та ефективність ударів. Дозвіл на використання західних систем озброєння розширить можливості з захисту України та прискорить завершення російсько-української війни, — йдеться у повідомленні. Поширити

На мапі уражень видно, що відстань до цілей у РФ складає понад 800 кілометрів, найвіддаленіша наразі точка "прильоту" — у Орську, тобто мова йде про 1800 кілометрів.

Місце запуску та відстань до об'єктів вказані умовно. СтратКом ЗСУ також не може стверджувати, що за кожним з ударів стоять саме Сили оборони України, а не партизани чи невдоволені своїм урядом росіяни, — зауважується у повідомленні.⁩ Поширити

ГУР уразило дронами Тамбовський пороховий завод

У результаті операції ГУР МОУ було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт ворожого ВПК. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника наразі уточнюються.

Водночас офіційна влада держави-агресорки заперечує факт ураження порохового заводу.

«Губернатор» Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що «обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем».

Попри це місцеві мешканці публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та загорянням на території об'єкта.

Якщо було збито два дрони, то чому туди все ж трапився приліт? На збитий дрон точно не схоже. Влада знову бреше?, — риторично запитує в соцмережах один з очевидців ураження. Поширити