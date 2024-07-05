Удари ЗСУ по Росії з рекордною дальністю — мапа
Категорія
Україна
Дата публікації

Удари ЗСУ по Росії з рекордною дальністю — мапа

СтратКом ЗСУ
Удари ЗСУ по Росії з рекордною дальністю

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало мапу рекордних (ТОП-10 за дальністю) уражень військових об'єктів в Росії за останні шість місяців.

Головні тези:

  • ЗСУ опублікували мапу рекордних за дальністю ударів по Росії, де нанесення ударів системно збільшується за останні місяці.
  • Використання української зброї дозволяє наносити глибинні удари на великі відстані, що підвищує ефективність операцій.
  • Збільшення можливостей українського військово-промислового комплексу допомагає удосконалювати та посилювати оборонні можливості України.
  • Системні удари спрямовані на військові об'єкти в Росії, прискорюючи завершення російсько-української війни.
  • Хоча російська влада заперечує факт ураження об'єктів, свідчення місцевих мешканців підтверджують ефективність ударів ЗСУ.

ЗСУ опублікували мапу рекордних за дальністю ударів по Росії

З застосуванням української зброї по території РФ системно завдаються десятки глибинних ударів. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні "червоні лінії".

Поступово нарощуючи можливості українського військово-промислового комплексу, Сили оборони України постійно збільшують дальність та ефективність ударів. Дозвіл на використання західних систем озброєння розширить можливості з захисту України та прискорить завершення російсько-української війни, — йдеться у повідомленні.

На мапі уражень видно, що відстань до цілей у РФ складає понад 800 кілометрів, найвіддаленіша наразі точка "прильоту" — у Орську, тобто мова йде про 1800 кілометрів.

Місце запуску та відстань до об'єктів вказані умовно. СтратКом ЗСУ також не може стверджувати, що за кожним з ударів стоять саме Сили оборони України, а не партизани чи невдоволені своїм урядом росіяни, — зауважується у повідомленні.⁩

ГУР уразило дронами Тамбовський пороховий завод

У результаті операції ГУР МОУ було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт ворожого ВПК. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника наразі уточнюються.

Водночас офіційна влада держави-агресорки заперечує факт ураження порохового заводу.

«Губернатор» Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що «обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем». 

Попри це місцеві мешканці публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та загорянням на території об'єкта.

Якщо було збито два дрони, то чому туди все ж трапився приліт? На збитий дрон точно не схоже. Влада знову бреше?, — риторично запитує в соцмережах один з очевидців ураження.

Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було, — прокоментував операцію співрозмовник в ГУР МОУ.

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