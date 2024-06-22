США встановили обмеження на удари ЗСУ по території РФ

Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.

Що відомо про обмеження на удари ЗСУ по території РФ

Анонімний представник Міноборони розповів виданню, що дозвіл Силам оборони завдавати ударів по військових об'єктах у Росії зброєю США "виразно змінило ситуацію". Однак дальність і категорія зброї недостатні для досягнення бажаного результату.

Водночас, американські чиновники заперечують існування таких обмежень.

США погодилися дозволити Україні вести вогонь з американської зброї по Росії через ділянку кордону, де російські війська намагатимуться захопити українську територію. Йдеться не про географію чи певний радіус. Однак якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, Сили оборони можуть завдати удару у відповідь по військах, що атакують її з-за кордону, — заявив речник Пентагону Чарлі Дітц. Поширити

За його словами, Україні також дозволено використовувати американські системи протиповітряної оборони для ураження російських літаків, "якщо вони збираються відкрити вогонь в українському повітряному просторі".

Однак, як пише WP, військові ЗСУ сумніваються, що вони мають "таку свободу дій, про яку говорять у Пентагоні та Білому домі".

Дозвіл на удари по території РФ

Після наступу росіян на Харківську область на початку травня й масованих обстрілів прикордонних населених пунктів і Харкова керованими авіабомбами, Київ звернувся до країн НАТО і США за дозволом завдавати ударів по цілях на території РФ, зокрема по винищувачах Су-34 і Су-35, що запускають фугасні та керовані авіабомби.



Спочатку США не давали дозвіл на такі дії. Однак після того, як більшість країн НАТО дозволили використовувати своє озброєння проти агресора, Білий дім дозволив такі обстріли з американської зброї, але обмежив радіус її використання кордоном Харківської та Бєлгородської областей. Також українським військовим заборонили використовувати балістичні ракети ATACMS.

21 червня радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні дозволено "завдати удару у відповідь силам, які завдають ударів по ній з-за кордону" та що "йдеться не про географію, а про здоровий глузд".