США установили ограничения на удары ВСУ по территории РФ

Соединенные Штаты ограничили использование американского оружия для ударов по Российской Федерации. ВСУ запрещено атаковать объекты на расстоянии более 100 км от границы и бить по ключевым российским аэродромам.

Что известно об ограничениях на удары ВСУ по территории РФ

Анонимный представитель Минобороны рассказал, что разрешение Силам обороны наносить удары по военным объектам в России оружием США "четко изменило ситуацию". Однако дальность и категория оружия недостаточны для достижения желаемого результата.

В то же время американские чиновники отрицают существование таких ограничений.

США согласились разрешить Украине вести огонь из американского оружия по России через участок границы, где российские войска будут пытаться захватить украинскую территорию. Речь идет не о географии или о радиусе. Однако если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, Силы обороны могут нанести ответный удар по войскам, атакующим ее из-за границы, — заявил спикер Пентагона Чарли Дитц. Поделиться

По его словам, Украине также разрешено использовать американские системы противовоздушной обороны для поражения российских самолетов, "если они намерены открыть огонь в украинском воздушном пространстве".

Однако, как пишет WP, военные ВСУ сомневаются, что у них "такая свобода действий, о которой говорят в Пентагоне и Белом доме".

Разрешение на удары по территории РФ

После наступления россиян на Харьковскую область в начале мая и массированных обстрелов пограничных населенных пунктов и Харькова управляемыми авиабомбами, Киев обратился в страны НАТО и США за разрешением наносить удары по целям на территории РФ, в частности по запускающим истребителям Су-34 и Су-35. фугасные и управляемые авиабомбы.



undefinedСначала США не давали разрешение на такие действия. Однако после того, как большинство стран НАТО разрешили использовать свое вооружение против агрессора, Белый дом разрешил такие обстрелы из американского оружия, но ограничил радиус использования границей Харьковской и Белгородской областей. Также украинским военным запретили использовать баллистические ракеты ATACMS.

21 июня советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине разрешено "нанести ответный удар силам, наносящим удары по ней из-за границы" и что "речь идет не о географии, а о здравом смысле".