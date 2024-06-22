За інформацією журналістів WP, США заборонили Україні завдавати ударів американською зброєю більш ніж на 100 км углиб території РФ.
Головні тези:
- Обмеження використання американської зброї для ударів по РФ полягає в дозволі лише на захист від атак злочинної армії РФ через кордон.
- Нові пакети військової допомоги допомагають Україні скоротити розрив з окупаційною армією РФ, але потрібні додаткові засоби ППО.
- Україні необхідна далекобійна зброя для знищення російських носіїв ракет та бомб, літаків на аеродромах та пускових установок.
- Розвиток протиповітряного захисту залишається ключовим пріоритетом для збройних сил України.
- Розширення арсеналу високоточної та далекобійної зброї допоможе компенсувати кількісну перевагу Росії в артилерії, бронетехніці та живій силі.
Чому США зберігають обмеження на використання Україною американської зброї для ударів по РФ
Журналісти видання із посиланням на українських посадовців зазначають, що ці обмеження не дозволяють українським військовим завдавати ударів далекобійною американською зброєю по ключових аеродромах окупаційної армії РФ.
Між тим представник Пентагону Чарлі Дітс відкинув заяви про заборону Україні бити американською зброєю на відстань у понад 100 км вглиб території Росії, однак не назвав якісь інші обмеження стосовно відстані.
Він зазначив, що мова йде не про конкретний радіус та відстань ударів, а про дозвіл відповідати за допомогою американської зброї на атаки злочинної армії РФ через кордон.
Дітс підкреслив, що західні партнери дозволили Україні використовувати отримані системи ППО для ураження літаків окупаційної армії РФ, які перебувають у російському повітряному просторі.
Представник Пентагону заявив, що США погодилися дозволити Україні бити туди, звідки збираються наступати російські війська.
Що в Міноборони кажуть про допомогу від партнерів
За словами першого заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”, нові пакети військової допомоги дозволяють українським військовим скоротити розрив у кількості озброєнь з окупаційною армією РФ, однак потрібні поставки додаткових засобів ППО.
Він підкреслив, що ключовим пріоритетом для України залишається посилення протиповітряного захисту.
Крім того, як зазначив Гаврилюк, Україна потребує далекобійної зброї, яка допомогла б знищувати російські носії ракет та бомб, а також літаки на аеродромах та пускові установки.
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