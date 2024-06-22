США обмежили Україні удари американською зброєю по території РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

США обмежили Україні удари американською зброєю по території РФ

РСЗВ HIMARS
Джерело:  The Washington Post

За інформацією журналістів WP, США заборонили Україні завдавати ударів американською зброєю більш ніж на 100 км углиб території РФ. 

Головні тези:

  • Обмеження використання американської зброї для ударів по РФ полягає в дозволі лише на захист від атак злочинної армії РФ через кордон.
  • Нові пакети військової допомоги допомагають Україні скоротити розрив з окупаційною армією РФ, але потрібні додаткові засоби ППО.
  • Україні необхідна далекобійна зброя для знищення російських носіїв ракет та бомб, літаків на аеродромах та пускових установок.
  • Розвиток протиповітряного захисту залишається ключовим пріоритетом для збройних сил України.
  • Розширення арсеналу високоточної та далекобійної зброї допоможе компенсувати кількісну перевагу Росії в артилерії, бронетехніці та живій силі.

Чому США зберігають обмеження на використання Україною американської зброї для ударів по РФ

Журналісти видання із посиланням на українських посадовців зазначають, що ці обмеження не дозволяють українським військовим завдавати ударів далекобійною американською зброєю по ключових аеродромах окупаційної армії РФ.

Між тим представник Пентагону Чарлі Дітс відкинув заяви про заборону Україні бити американською зброєю на відстань у понад 100 км вглиб території Росії, однак не назвав якісь інші обмеження стосовно відстані.

Він зазначив, що мова йде не про конкретний радіус та відстань ударів, а про дозвіл відповідати за допомогою американської зброї на атаки злочинної армії РФ через кордон.

Дітс підкреслив, що західні партнери дозволили Україні використовувати отримані системи ППО для ураження літаків окупаційної армії РФ, які перебувають у російському повітряному просторі.

Представник Пентагону заявив, що США погодилися дозволити Україні бити туди, звідки збираються наступати російські війська.

Що в Міноборони кажуть про допомогу від партнерів

За словами першого заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”, нові пакети військової допомоги дозволяють українським військовим скоротити розрив у кількості озброєнь з окупаційною армією РФ, однак потрібні поставки додаткових засобів ППО.

Попри потужний тиск росіян, введення нових резервів, перевагу в артилерії, техніці, солдатах, домінування у небі, Силам оборони вдається стримувати агресора та завдавати ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Нові пакети військової допомоги від союзників поступово скорочують розрив між спроможностями українських та російських сил, - наголошує Гаврилюк.

Він підкреслив, що ключовим пріоритетом для України залишається посилення протиповітряного захисту.

Крім того, як зазначив Гаврилюк, Україна потребує далекобійної зброї, яка допомогла б знищувати російські носії ракет та бомб, а також літаки на аеродромах та пускові установки.

Для широкої реалізації такої тактики боротьби нам потрібно більше різних засобів ураження далекого радіусу дії. Більше високоточної та далекобійної зброї в арсеналі Сил оборони дозволить компенсувати російську кількісну перевагу в артилерії, бронетехніці, живій силі, - підкреслив заступник глави Міноборони.

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