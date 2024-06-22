По информации журналистов WP, США запретили Украине наносить удары американским оружием более чем на 100 км вглубь территории РФ.

Почему США сохраняют ограничения на использование Украиной американского оружия для ударов по РФ

Журналисты издания со ссылкой на украинских чиновников отмечают, что эти ограничения не позволяют украинским военным наносить удары дальнобойным американским оружием по ключевым аэродромам оккупационной армии РФ.

Между тем представитель Пентагона Чарли Дитс отверг заявления о запрете Украины бить американским оружием на расстояние более 100 км вглубь территории России, однако не назвал какие-либо другие ограничения относительно расстояния.

Он отметил, что речь идет не о конкретном радиусе и расстоянии ударов, а о разрешении отвечать с помощью американского оружия на атаки преступной армии РФ через границу.

Дитс подчеркнул, что западные партнеры позволили Украине использовать полученные системы ПВО для поражения находящихся в российском воздушном пространстве самолетов оккупационной армии РФ.

Представитель Пентагона заявил, что США согласились разрешить Украине избивать туда, откуда собираются наступать российские войска.

Что в Минобороны говорят о помощи от партнеров

По словам первого заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка в интервью "Интерфакс-Украина", новые пакеты военной помощи позволяют украинским военным сократить разрыв в количестве вооружений с оккупационной армией РФ, однако требуются поставки дополнительных средств ПВО.

Несмотря на мощное давление россиян, введение новых резервов, преимущество в артиллерии, технике, солдатах, доминирование в небе, Силам обороны удается сдерживать агрессора и наносить врагу значительные потери в живой силе и технике. Новые пакеты военной помощи от союзников постепенно сокращают разрыв между возможностями украинских и российских сил, отмечает Гаврилюк. Поделиться

Он подчеркнул, что ключевым приоритетом для Украины остается усиление противовоздушной защиты.

Кроме того, как отметил Гаврилюк, Украина нуждается в дальнобойном оружии, которое помогло бы уничтожать российские носители ракет и бомб, а также самолеты на аэродромах и пусковые установки.