Удары ВСУ по России с рекордной дальностью — карта

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало карту рекордных (ТОП-10 по дальности) поражений военных объектов в России за последние шесть месяцев.

ВСУ опубликовали карту рекордных по дальности ударов по России

С применением украинского оружия по территории РФ системно наносятся десятки глубинных ударов. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит каких-либо дополнительных мнимых "красных линий".

Постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, силы обороны Украины постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов. Разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности защиты Украины и ускорит завершение российско-украинской войны, — говорится в сообщении. Поделиться

На карте впечатлений видно, что расстояние до целей в РФ составляет более 800 километров, самая отдаленная сейчас точка "прилета" — в Орске, то есть речь идет о 1800 километрах.

Место запуска и расстояние до объектов указано условно. Стратком ВСУ также не может утверждать, что за каждым из ударов стоят именно Силы обороны Украины, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне, — отмечается в сообщении. Поделиться

ГУР поразило дронами Тамбовский пороховый завод

В результате операции ГУР МОУ был поражен Тамбовский пороховый завод в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщают источники в украинской разведке, атака была совершена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК. Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях противника уточняются.

В то же время официальные власти государства-агрессоры отрицают факт поражения порохового завода.

«Губернатор» Тамбовской области Максим Егоров в частности отметил, что «оба БПЛА уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем.

Несмотря на это, местные жители публикуют в сети видео, на которых четко видно попадание одного из дронов-камикадзе с последующей детонацией и возгоранием на территории объекта.

Если были сбиты два дрона, то почему туда все же случился прилет? На взбитый дрон точно не похоже. Власть снова лжет?, — риторически спрашивает в соцсетях один из очевидцев поражения. Поделиться