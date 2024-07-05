Удары ВСУ по России с рекордной дальностью — карта
Категория
Украина
Дата публикации

Удары ВСУ по России с рекордной дальностью — карта

СтратКом ВСУ
Удары ВСУ по России с рекордной дальностью
Читати українською

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало карту рекордных (ТОП-10 по дальности) поражений военных объектов в России за последние шесть месяцев.

Главные тезисы

  • ВСУ опубликовали карту рекордных по дальности ударов по России, где нанесение ударов системно увеличивается за последние месяцы.
  • Использование украинского оружия позволяет наносить глубинные удары на большие расстояния, что повышает эффективность операций.
  • Увеличение возможностей украинского военно-промышленного комплекса помогает усовершенствовать и усиливать оборонные возможности Украины.
  • Системные удары направлены на военные объекты в России, ускоряя завершение русско-украинской войны.
  • Хотя российские власти отрицают факт поражения объектов, свидетельства местных жителей подтверждают эффективность ударов ВСУ.

ВСУ опубликовали карту рекордных по дальности ударов по России

С применением украинского оружия по территории РФ системно наносятся десятки глубинных ударов. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит каких-либо дополнительных мнимых "красных линий".

Постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, силы обороны Украины постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов. Разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности защиты Украины и ускорит завершение российско-украинской войны, — говорится в сообщении.

На карте впечатлений видно, что расстояние до целей в РФ составляет более 800 километров, самая отдаленная сейчас точка "прилета" — в Орске, то есть речь идет о 1800 километрах.

Место запуска и расстояние до объектов указано условно. Стратком ВСУ также не может утверждать, что за каждым из ударов стоят именно Силы обороны Украины, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне, — отмечается в сообщении.

ГУР поразило дронами Тамбовский пороховый завод

В результате операции ГУР МОУ был поражен Тамбовский пороховый завод в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщают источники в украинской разведке, атака была совершена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК. Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях противника уточняются.

В то же время официальные власти государства-агрессоры отрицают факт поражения порохового завода.

«Губернатор» Тамбовской области Максим Егоров в частности отметил, что «оба БПЛА уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем.

Несмотря на это, местные жители публикуют в сети видео, на которых четко видно попадание одного из дронов-камикадзе с последующей детонацией и возгоранием на территории объекта.

Если были сбиты два дрона, то почему туда все же случился прилет? На взбитый дрон точно не похоже. Власть снова лжет?, — риторически спрашивает в соцсетях один из очевидцев поражения.

Конечно, никакого попадания не было. И Тамбовского порохового завода в таком случае тоже не было, — прокомментировал операцию собеседник в ГУР МОУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ смогут бить по территории РФ еще с одного направления — Белый дом
ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
США установили ограничения на удары ВСУ по территории РФ
всу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
США ограничили Украине удары американским оружием по территории РФ
РСЗО HIMARS

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?