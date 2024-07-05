Удары ВСУ по России с рекордной дальностью — карта

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало карту рекордных (ТОП-10 по дальности) поражений военных объектов в России за последние шесть месяцев.
Главные тезисы
- ВСУ опубликовали карту рекордных по дальности ударов по России, где нанесение ударов системно увеличивается за последние месяцы.
- Использование украинского оружия позволяет наносить глубинные удары на большие расстояния, что повышает эффективность операций.
- Увеличение возможностей украинского военно-промышленного комплекса помогает усовершенствовать и усиливать оборонные возможности Украины.
- Системные удары направлены на военные объекты в России, ускоряя завершение русско-украинской войны.
- Хотя российские власти отрицают факт поражения объектов, свидетельства местных жителей подтверждают эффективность ударов ВСУ.
ВСУ опубликовали карту рекордных по дальности ударов по России
С применением украинского оружия по территории РФ системно наносятся десятки глубинных ударов. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит каких-либо дополнительных мнимых "красных линий".
На карте впечатлений видно, что расстояние до целей в РФ составляет более 800 километров, самая отдаленная сейчас точка "прилета" — в Орске, то есть речь идет о 1800 километрах.
ГУР поразило дронами Тамбовский пороховый завод
В результате операции ГУР МОУ был поражен Тамбовский пороховый завод в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Как сообщают источники в украинской разведке, атака была совершена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК. Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях противника уточняются.
В то же время официальные власти государства-агрессоры отрицают факт поражения порохового завода.
«Губернатор» Тамбовской области Максим Егоров в частности отметил, что «оба БПЛА уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем.
Несмотря на это, местные жители публикуют в сети видео, на которых четко видно попадание одного из дронов-камикадзе с последующей детонацией и возгоранием на территории объекта.
Конечно, никакого попадания не было. И Тамбовского порохового завода в таком случае тоже не было, — прокомментировал операцию собеседник в ГУР МОУ.
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