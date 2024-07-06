За словами віцеадмірала, командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, у 2022 році окупаційна армія РФ планувала десантну операцію із метою захоплення Одеської області, однак ворожий план провалився.

Що відомо про провал армією РФ десантної операції із захоплення Одеської області

Неїжпапа в інтерв’ю журналістці Наталі Мосейчук пояснив, що проведення такої операції вимагало наявності двох умов.

Зокрема, російські окупанти мали домогтись успіхів у власних сухопутних операціях, однак цього, на щастя, не сталось.

За задумом противника, він мав не оволодіти Миколаєвом, хоча це також було в його планах, а обійти Одесу з півночі. Взяти в кільце Одеську область і тільки після цього висаджувати морський десант. Цього не відбулося. 80 бригада зупинила десант російських військ під Вознесенськом, - зазначив командувач ВМС ЗСУ. Поширити

Він підкреслив, що на початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України ворог проводив демонстраційні дії біля українських берегів, та повністю сформував угруповання десантних кораблів, які могли висадити десант.

Як Росія планувала десантну операцію із захоплення Одеської області

За словами Неїжпапи, мали бути задіяні в операції кораблі вогневої підтримки, забезпечення. "Плюс група ізоляції району, щоб, як вони вважали, не допустити кораблів НАТО у зону бойових дій.

Окрім цього діяла тактична група, яка займалася завданням ударів "Калібрами" по всій території України".

Росія підводила кораблі десанту майже до узбережжя, хоча знала, що воно заміноване, для того, щоб ЗСУ не перекидали свої підрозділи, війська, які призначені для протидесантної оборони.