Армия РФ провалила десантную операцию по захвату Одесской области в 2022 году — подробности от командующего ВМС ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ провалила десантную операцию по захвату Одесской области в 2022 году — подробности от командующего ВМС ВСУ

Корабли армии РФ
Читати українською
Источник:  1+1

По словам вицеадмирала, командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, в 2022 году оккупационная армия РФ планировала десантную операцию с целью захвата Одесской области, однако враждебный план провалился.

Главные тезисы

  • Российская армия провалила десантную операцию по захвату Одесской области в 2022 году из-за остановки под Вознесенском.
  • Вицеадмирал ВМС ВСУ раскрыл детали враждебного плана, который не учел успешные сухопутные операции и действия украинских войск.
  • Противник планировал захват Одесской области и высадку морского десанта, однако эти намерения были неосуществимы.
  • Военные действия в 2022 году показали эволюцию стратегий военного искусства и повышение готовности ВСУ к обороне территории Украины.
  • Подготовка России к десантной операции включала использование кораблей огневой поддержки и тактическую группу для ударов по территории Украины.

Что известно о провале армией РФ десантной операции по захвату Одесской области

Неижпапа в интервью журналистке Наталье Мосейчук объяснил, что проведение такой операции требовало наличия двух условий.

В частности, российские оккупанты должны были добиться успехов в собственных сухопутных операциях, однако этого, к счастью, не произошло.

По замыслу противника, он должен был не овладеть Николаевом, хотя это тоже было в его планах, а обойти Одессу с севера. Взять в кольцо Одесскую область и только после этого высаживать морской десант. Этого не вышло. 80 бригада остановила десант российских войск под Вознесенском, – отметил командующий ВМС ВСУ.

Он подчеркнул, что в начале развязанной Кремлем преступной войны против Украины враг проводил демонстрационные действия у украинских берегов и полностью сформировал группировку десантных кораблей, которые могли высадить десант.

Как Россия планировала десантную операцию по захвату Одесской области

По словам Неижпапы, должны были быть задействованы в операции корабли огневой поддержки, обеспечения. Плюс группа изоляции района, чтобы, как они считали, не допустить кораблей НАТО в зону боевых действий.

Кроме этого действовала тактическая группа, которая занималась нанесением ударов "Калибрамы" по всей территории Украины".

Россия подводила корабли десанта почти к побережью, хотя знала, что оно заминировано, для того чтобы ВСУ не опрокидывали свои подразделения, войска, предназначенные для противодесантной обороны.

Они играли в демонстрационную игру. Сделанную, по большому счету, по классике военного искусства, разрабатываемому в советские времена. Это просто читалось – берете книгу и все как написано в ней. Потому что мы учились по одной книге тогда. Это сейчас все изменилось за эти два года. И они уже не так воюют по книге, а мы и не воевали по этой книге с самого начала, - подчеркивает Неижпапа.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ активно готовится к высадке десанта ВСУ в Крыму — Чубаров
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ — видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ, вероятно, потеряла целую воздушно-десантную бригаду в Волчанске — Forbes
рф

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?