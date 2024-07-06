По словам вицеадмирала, командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, в 2022 году оккупационная армия РФ планировала десантную операцию с целью захвата Одесской области, однако враждебный план провалился.

Что известно о провале армией РФ десантной операции по захвату Одесской области

Неижпапа в интервью журналистке Наталье Мосейчук объяснил, что проведение такой операции требовало наличия двух условий.

В частности, российские оккупанты должны были добиться успехов в собственных сухопутных операциях, однако этого, к счастью, не произошло.

По замыслу противника, он должен был не овладеть Николаевом, хотя это тоже было в его планах, а обойти Одессу с севера. Взять в кольцо Одесскую область и только после этого высаживать морской десант. Этого не вышло. 80 бригада остановила десант российских войск под Вознесенском, – отметил командующий ВМС ВСУ. Поделиться

Он подчеркнул, что в начале развязанной Кремлем преступной войны против Украины враг проводил демонстрационные действия у украинских берегов и полностью сформировал группировку десантных кораблей, которые могли высадить десант.

Как Россия планировала десантную операцию по захвату Одесской области

По словам Неижпапы, должны были быть задействованы в операции корабли огневой поддержки, обеспечения. Плюс группа изоляции района, чтобы, как они считали, не допустить кораблей НАТО в зону боевых действий.

Кроме этого действовала тактическая группа, которая занималась нанесением ударов "Калибрамы" по всей территории Украины".

Россия подводила корабли десанта почти к побережью, хотя знала, что оно заминировано, для того чтобы ВСУ не опрокидывали свои подразделения, войска, предназначенные для противодесантной обороны.