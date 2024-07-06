По словам вицеадмирала, командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, в 2022 году оккупационная армия РФ планировала десантную операцию с целью захвата Одесской области, однако враждебный план провалился.
Главные тезисы
- Российская армия провалила десантную операцию по захвату Одесской области в 2022 году из-за остановки под Вознесенском.
- Вицеадмирал ВМС ВСУ раскрыл детали враждебного плана, который не учел успешные сухопутные операции и действия украинских войск.
- Противник планировал захват Одесской области и высадку морского десанта, однако эти намерения были неосуществимы.
- Военные действия в 2022 году показали эволюцию стратегий военного искусства и повышение готовности ВСУ к обороне территории Украины.
- Подготовка России к десантной операции включала использование кораблей огневой поддержки и тактическую группу для ударов по территории Украины.
Что известно о провале армией РФ десантной операции по захвату Одесской области
Неижпапа в интервью журналистке Наталье Мосейчук объяснил, что проведение такой операции требовало наличия двух условий.
В частности, российские оккупанты должны были добиться успехов в собственных сухопутных операциях, однако этого, к счастью, не произошло.
Он подчеркнул, что в начале развязанной Кремлем преступной войны против Украины враг проводил демонстрационные действия у украинских берегов и полностью сформировал группировку десантных кораблей, которые могли высадить десант.
Как Россия планировала десантную операцию по захвату Одесской области
По словам Неижпапы, должны были быть задействованы в операции корабли огневой поддержки, обеспечения. Плюс группа изоляции района, чтобы, как они считали, не допустить кораблей НАТО в зону боевых действий.
Кроме этого действовала тактическая группа, которая занималась нанесением ударов "Калибрамы" по всей территории Украины".
Россия подводила корабли десанта почти к побережью, хотя знала, что оно заминировано, для того чтобы ВСУ не опрокидывали свои подразделения, войска, предназначенные для противодесантной обороны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-