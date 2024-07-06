За словами речника ОТУ "Харків" Юрія Повха, від початку доби українські військові відбили дві з чотирьох атак окупаційної армії РФ у Харківській області.

Що відбувається на фронті на Харківщині

Повх зазначив, що протягом останньої доби російські окупанти на Харківщині намагались атакувати в районі населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Липці.

Протягом доби зафіксовано 8 спроб ворожих атак.

З початком нової доби ворог розпочав атакувальні дії, здійснив 4 атаки, дві з них станом на ранок вже відбито, - підкреслив речник ОТУ "Харків". Поширити

Що відомо про втрати армії РФ на Харківщині протягом доби

Він також додав, що протягом минулої доби російські окупанти врезультаті безуспішних спроб наступу втратили на Харківщині 134 особи вбитими та пораненими.

За його словами, українська розвідка зафіксувала пересування особового складу військ РФ у Вовчанську.

На думку Повха, підрозділи окупаційної армії РФ намагаються відновити стан підвищеної бойової готовності не лише у Вовчанську, а й в районах інших населених пунктів.

Водночас він зазначив, що офіційного повідомлення про просування ворога в районі Вовчанська наразі немає.

Також речник ОТУ "Харків" розповів, що періодично українська розвідка фіксує появу підрозділів "Ахмат".

Проте як завжди, вони не присутні на лінії бойового зіткнення, а використовуються в якості так званих загороджувальних загонів.