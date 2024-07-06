Армія РФ форсує свій наступ на фронті. У ЗСУ розкрили реальні причини
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ форсує свій наступ на фронті. У ЗСУ розкрили реальні причини

солдат РФ
Джерело:  Київ24

Російські загарбники вкрай активно намагаються просунутися вперед на полі бою. Політолог та військовослужбовець Збройних сил України Кирило Сазонов пояснив, що насправді відбувається.

Головні тези:

  • Російські війська активно форсують свій наступ на фронті, ігноруючи власні втрати у живій силі та техніці.
  • Однією з причин поспіху армії РФ на полі бою є надання Україні західних винищувачів F-16 та відновлення контролю над небом.
  • Завдяки форсуванню подій з боку армії РФ ЗСУ вдається ефективно знищувати солдатів і техніку російських військ.

Незабаром ситуація на фронті може різко змінитися

Як зазначає український захисник, поспіх окупантів важко не помітити, адже вони, ігноруючи власні втрати у живій силі та техніці, “лізуть і на Часів Яр, і на Торецький напрямок, і на Покровський".

Завдяки такому форсуванню події з боку ворога ЗСУ вдається знищувати так багато солдатів РФ ат їхньої зброї.

Як вважає Кирило Сазонов, є кілька причин, які змушують окупаційні війська так поспішати на полі бою.

Насамперед йдеться про те, що Україна незабаром отримає західні винищувачі F-16 та поверне собі контроль над небом.

Також варто розглянути й інші можливі варіанти розвитку подій.

Можливо, будуть якісь перемовини восени, можливо, вони прив'язуються до виборів президента Сполучених Штатів, можливо, вони чекають, як і ми, на F-16, на ракети, на те, що ми будемо контролювати повітря і все буде по-іншому, бо без КАБів (керовані авіабомби, — ред.) вони вже, мабуть, не зможуть працювати, — додав боєць ЗСУ.

Втрати армії РФ станом на 6 липня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 549840 (+1260) осіб,

  • танків — 8153 (+11) од,

  • бойових броньованих машин — 15629 (+18) од,

  • артилерійських систем  —  14897 (+66) од,

  • РСЗВ — 1115 (+0) од,

  • засобів ППО — 878 (+0) од,

  • літаків  — 360 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11809 (+58),

  • крилатих ракет — 2351 (+9),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20053 (+76) од,

  • спеціальної техніки — 2479 (+6)

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