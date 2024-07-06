Армія РФ форсує свій наступ на фронті. У ЗСУ розкрили реальні причини

Російські загарбники вкрай активно намагаються просунутися вперед на полі бою. Політолог та військовослужбовець Збройних сил України Кирило Сазонов пояснив, що насправді відбувається.
Головні тези:
- Російські війська активно форсують свій наступ на фронті, ігноруючи власні втрати у живій силі та техніці.
- Однією з причин поспіху армії РФ на полі бою є надання Україні західних винищувачів F-16 та відновлення контролю над небом.
- Завдяки форсуванню подій з боку армії РФ ЗСУ вдається ефективно знищувати солдатів і техніку російських військ.
Незабаром ситуація на фронті може різко змінитися
Як зазначає український захисник, поспіх окупантів важко не помітити, адже вони, ігноруючи власні втрати у живій силі та техніці, “лізуть і на Часів Яр, і на Торецький напрямок, і на Покровський".
Завдяки такому форсуванню події з боку ворога ЗСУ вдається знищувати так багато солдатів РФ ат їхньої зброї.
Як вважає Кирило Сазонов, є кілька причин, які змушують окупаційні війська так поспішати на полі бою.
Насамперед йдеться про те, що Україна незабаром отримає західні винищувачі F-16 та поверне собі контроль над небом.
Також варто розглянути й інші можливі варіанти розвитку подій.
Втрати армії РФ станом на 6 липня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 549840 (+1260) осіб,
танків — 8153 (+11) од,
бойових броньованих машин — 15629 (+18) од,
артилерійських систем — 14897 (+66) од,
РСЗВ — 1115 (+0) од,
засобів ППО — 878 (+0) од,
літаків — 360 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11809 (+58),
крилатих ракет — 2351 (+9),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 20053 (+76) од,
спеціальної техніки — 2479 (+6)
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