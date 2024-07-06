Армія РФ форсує свій наступ на фронті. У ЗСУ розкрили реальні причини

Можливо, будуть якісь перемовини восени, можливо, вони прив'язуються до виборів президента Сполучених Штатів, можливо, вони чекають, як і ми, на F-16, на ракети, на те, що ми будемо контролювати повітря і все буде по-іншому, бо без КАБів (керовані авіабомби, — ред.) вони вже, мабуть, не зможуть працювати, — додав боєць ЗСУ.