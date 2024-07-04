Військовий експерт оцінив умови для ЗСУ стосовно успішної оборони Часового Яру

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що причиною відходу українських військових з мікрорайону Канал у місті Часів Яр стало знищення росіянами позицій ЗСУ. В місті ведуться важкі бої, однак ЗСУ мають важливий аспект, який допоможе їм надалі обороняти місто.

Які є загрози для Часового Яру

Таку думку виловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що місто не оточене з обох сторін. Однак для успіху українських військових все залежить від резервів.

За словами Шарпа, становище в місті для українських захисників є загрозлива. Часів Яр є однією з найважливіших цілей російського командування. Вони бачать в цьому місті важливий укріплений пункт, який є кроком для наближення та захоплення наступного пункту Костянтинівки.

Для захоплення Часового Яру росіяни прикладають максимум зусиль. Туди окупанти перекидають великі резерви протягом довгого часу. Російське командування не відмовиться від думки про захоплення міста.

Однак є один важливий аспект — Часів Яр не захоплений з двох сторін. Наступ росіян йде "в лоб" і прогресу не видно, після того, як їм вдалось зайти в місто, — підкреслив ізраїльський військовий оглядач. Поширити

Шарп пояснив, що якщо в українського командування є достатньо резервів, то немає причин вважати, що ситуація в цьому районі може різко погіршитись. Оскільки для ЗСУ біля міста не має незручної географічної конфігурації російських військ, то умови для успішної оборони Часового Яру зберігаються, не дивлячись на те. що певні позиції українські військові втратили.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Розвідка Британії зазначає, що скоріш за все, російські окупанти також захопили Іванівське на південний схід від Часового Яру.

Наразі бої ведуться вже на території міста, однак українські військові чинять шалений опір підрозділам злочинної армії РФ.

Аналітики британської розвідки підкреслюють, що, ймовірно, російські окупанти все ще перебувають на на східній стороні каналу, який проходить через місто і перешкоджає їхньому подальшому просуванню.

Для наступу російські окупанти використовують піхотні групи і зазначають численних втрат.

Крім того, повідомляється про артилерійські удари по місту із застосуванням термобаричних боєприпасів.

Часів Яр, ймовірно, становить цінність для Росії через своє стратегічне становище на плато, а також через його історичне використання як логістичний вузол для ЗСУ, — пояснюють в Міноборони Британії. Поширити

Оновлена 11 червня карта аналітичного проекту DeepState показувала, що російські війська захопили село Іванівське.