Военный эксперт оценил условия для ВСУ по успешной обороне Часового Яра

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что причиной ухода украинских военных из микрорайона Канал в городе Часов Яр стало уничтожение россиянами позиций ВСУ. В городе ведутся тяжелые бои, однако ВСУ имеют важный аспект, который поможет им в дальнейшем защищать город.

Какие угрозы для Часового Яра

Такое мнение выловил израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что город не окружен с обеих сторон. Однако, для успеха украинских военных все зависит от резервов.

По словам Шарпа, положение в городе для украинских защитников угрожающее. Часов Яр является одной из важнейших целей российского командования. Они видят в этом городе важный укрепленный пункт, шаг для приближения и захвата следующего пункта Константиновки.

Для захвата Часового Яра россияне прилагают максимум усилий. Туда оккупанты опрокидывают большие резервы в течение долгого времени. Российское командование не откажется от мнения о захвате города.

Однако есть один важный аспект – Часов Яр не захвачен с двух сторон. Наступление россиян идет "в лоб" и прогресса не видно после того, как им удалось зайти в город, — подчеркнул израильский военный обозреватель. Поделиться

Шарп объяснил, что если у украинского командования достаточно резервов, то нет причин считать, что ситуация в этом районе может резко ухудшиться. Поскольку для ВСУ возле города нет неудобной географической конфигурации российских войск, то условия для успешной обороны Часового Яра сохраняются, несмотря на то. что определенные позиции украинские военные потеряли.

Что известно о ситуации в районе Часового Яра

Разведка Британии отмечает, что, скорее всего, российские оккупанты также захватили Ивановское юго-восточнее Часового Яра.

Пока бои ведутся уже на территории города, однако украинские военные сопротивляются подразделениям преступной армии РФ.

Аналитики британской разведки подчеркивают, что, вероятно, российские оккупанты все еще находятся на восточной стороне канала, который проходит через город и препятствует их дальнейшему продвижению.

Для наступления российские оккупанты используют пехотные группы и отмечают многочисленные потери.

Кроме того, сообщается об артиллерийских ударах по городу с применением термобарических боеприпасов.

Времен Яр, вероятно, составляет ценность для России из-за своего стратегического положения на плато, а также из-за его исторического использования в качестве логистического узла для ВСУ, — объясняют в Минобороны Британии. Поделиться

Обновленная 11 июня карта аналитического проекта DeepState показывала, что российские войска захватили деревню Ивановскую.