Армия РФ форсирует свое наступление на фронте. В ВСУ раскрыли реальные причины

Российские захватчики очень активно пытаются продвинуться вперед на поле боя. Политолог и военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов объяснил, что происходит.

В скором времени ситуация на фронте может резко измениться

Как отмечает украинский защитник, спешку окупантов трудно не заметить, ведь они, игнорируя собственные потери в живой силе и технике, "лезут и на Часов Яр, и на Торецкое направление, и на Покровское".

Благодаря такому форсированию событий со стороны врага ВСУ удается уничтожать так много солдат РФ и их оружия.

Как считает Кирилл Сазонов, есть несколько причин, заставляющих оккупационные войска так торопиться на поле боя.

Прежде всего, речь идет о том, что Украина вскоре получит западные истребители F-16 и вернет себе контроль над небом.

Также следует рассмотреть и другие возможные варианты развития событий.

Возможно, будут какие-то переговоры осенью, возможно, они привязываются к выборам президента Соединенных Штатов, возможно, они ждут, как и мы, F-16, ракеты, того, что мы будем контролировать воздух и все будет по-другому, потому что без КАБов (управляемые авиабомбы, — ред.) они уже, пожалуй, не смогут работать, — добавил боец ВСУ. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 6 июля 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.24 ориентировочно составили: