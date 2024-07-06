Армия РФ форсирует свое наступление на фронте. В ВСУ раскрыли реальные причины

Российские захватчики очень активно пытаются продвинуться вперед на поле боя. Политолог и военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов объяснил, что происходит.
Главные тезисы
- Российские войска активно форсируют свое наступление на фронте, игнорируя собственные потери в живой силе и технике.
- Одной из причин спешки армии РФ на поле боя является предоставление Украине западных истребителей F-16 и возобновление контроля над небом.
- Благодаря форсированию событий со стороны армии РФ ВСУ удается эффективно уничтожать солдат и технику противника.
В скором времени ситуация на фронте может резко измениться
Как отмечает украинский защитник, спешку окупантов трудно не заметить, ведь они, игнорируя собственные потери в живой силе и технике, "лезут и на Часов Яр, и на Торецкое направление, и на Покровское".
Благодаря такому форсированию событий со стороны врага ВСУ удается уничтожать так много солдат РФ и их оружия.
Как считает Кирилл Сазонов, есть несколько причин, заставляющих оккупационные войска так торопиться на поле боя.
Прежде всего, речь идет о том, что Украина вскоре получит западные истребители F-16 и вернет себе контроль над небом.
Также следует рассмотреть и другие возможные варианты развития событий.
Потери армии РФ по состоянию на 6 июля 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 549840 (+1260) человек,
танков — 8153 (+11) ед,
боевых бронированных машин — 15629 (+18) ед,
артиллерийских систем — 14897 (+66) ед,
РСЗО — 1115 (+0) ед,
средств ПВО — 878 (+0) ед,
самолетов — 360 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11809 (+58),
крылатых ракет — 2351 (+9),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20053 (+76) ед,
специальной техники — 2479 (+6)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-