Армия РФ форсирует свое наступление на фронте. В ВСУ раскрыли реальные причины
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ форсирует свое наступление на фронте. В ВСУ раскрыли реальные причины

солдат РФ
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Источник:  Киев24

Российские захватчики очень активно пытаются продвинуться вперед на поле боя. Политолог и военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов объяснил, что происходит.

Главные тезисы

  • Российские войска активно форсируют свое наступление на фронте, игнорируя собственные потери в живой силе и технике.
  • Одной из причин спешки армии РФ на поле боя является предоставление Украине западных истребителей F-16 и возобновление контроля над небом.
  • Благодаря форсированию событий со стороны армии РФ ВСУ удается эффективно уничтожать солдат и технику противника.

В скором времени ситуация на фронте может резко измениться

Как отмечает украинский защитник, спешку окупантов трудно не заметить, ведь они, игнорируя собственные потери в живой силе и технике, "лезут и на Часов Яр, и на Торецкое направление, и на Покровское".

Благодаря такому форсированию событий со стороны врага ВСУ удается уничтожать так много солдат РФ и их оружия.

Как считает Кирилл Сазонов, есть несколько причин, заставляющих оккупационные войска так торопиться на поле боя.

Прежде всего, речь идет о том, что Украина вскоре получит западные истребители F-16 и вернет себе контроль над небом.

Также следует рассмотреть и другие возможные варианты развития событий.

Возможно, будут какие-то переговоры осенью, возможно, они привязываются к выборам президента Соединенных Штатов, возможно, они ждут, как и мы, F-16, ракеты, того, что мы будем контролировать воздух и все будет по-другому, потому что без КАБов (управляемые авиабомбы, — ред.) они уже, пожалуй, не смогут работать, — добавил боец ВСУ.

Потери армии РФ по состоянию на 6 июля 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 549840 (+1260) человек,

  • танков — 8153 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин — 15629 (+18) ед,

  • артиллерийских систем — 14897 (+66) ед,

  • РСЗО — 1115 (+0) ед,

  • средств ПВО — 878 (+0) ед,

  • самолетов — 360 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11809 (+58),

  • крылатых ракет — 2351 (+9),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20053 (+76) ед,

  • специальной техники — 2479 (+6)

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